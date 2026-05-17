Las posibles alineaciones de FC Barcelona y Real Betis en la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Álvaro Borrego 17 MAY 2026 - 08:07h.

Lewandowski será titular en su último partido en el Camp Nou y Lamine Yamal es la gran ausencia del partido

Hansi Flick halaga al Betis de Pellegrini: "Es un equipo fantástico"

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El FC Barcelona y el Real Betis Balompié dirimirán este domingo, a partir de las 21.30 horas, el único encuentro sin nada en juego de esta penúltima jornada de LALIGA EA Sports. El vigente campeón mide la ilusión del conjunto de Manuel Pellegrini, con la moral por las nubes después de su regreso a la Champions League 21 temporadas después, aunque también con la convicción de que, una vez logrado el objetivo, la tensión de los jugadores será menor. En cualquier caso la última tarde de la temporada como local siempre brinda argumentos, y en el caso de los de Hansi Flick lo será nada menos que la despedida de Robert Lewandowski, quien se marcha "con la sensación de que la misión está cumplida". Sin Lamine Yamal pero con el astro polaco como referencia en ataque.

Se espera un homenaje para un jugador que, con 119 goles en 191 partidos, ha contribuido a ganar tres Ligas, una Copa de Rey y tres Supercopa de España en cuatro temporadas. El encuentro tendrá otros dos alicientes desde el puntos de vista azulgrana: la posibilidad de terminar la temporada con pleno de victorias como local en LaLiga y la pelea del portero Joan Garcia por el trofeo Zamora, que lidera actualmente con un promedio de 0,87 goles encajados por delante del madridista Thibaut Courtois (1,03).

El posible once del FC Barcelona

Hansi Flick confirmó en la rueda de prensa previa que Frenkie de Jong se sumará a la baja ya conocida de Lamine Yamal, y que Marcus Rashford será duda hasta última hora para estar en el banquillo. Raphinha estará disponible tras cumplir sanción, Joan García será el portero titular y Andreas Christensen tendrá minutos, según adelantaba el entrenador alemán. De esta forma, solo repetiría Lewandowski respecto al once que puso en liza contra el Alavés.

El Barça podría salir con Joan García; Eric García, Ronald Araujo, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Gavi, Fermín López; Ferran Torres, Raphinha y Lewandowski.

La posible alineación del Betis

Pellegrini cuenta con el condicionante de tener bastantes bajas, sobre todo en la zona defensiva, al no poder contar con los laterales derechos Aitor Ruibal, operado este viernes de un problema en el menisco, y Ángel Ortiz, lesionado desde hace unas semanas como el central Marc Bartra. En los tres casos no podrán volver a jugar esta temporada.

Además, no viaja a Barcelona el medio Sergi Altimira por unas molestias en un gemelo y están sancionados el central Diego Llorente y el delantero colombiano Cucho Hernández. Así, el entrenador santiaguino podría dar oportunidades a jugadores que han tenido menos protagonismo, pero también a algunos otros que todavía pelean por un puesto en el Mundial.

Con todo eso, el Real Betis podría salir con Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Altimira, Fornals; Antony, Ez Abde y Bakambu;