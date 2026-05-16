Álvaro Borrego Basilio García 16 MAY 2026 - 11:29h.

La zona amaneció este sábado con nuevas maquinarias y grúas

El Betis reajustó su proyecto del Benito Villamarín por motivos económicos

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Hace justo un mes arrancaba que el Real Betis anunciaba el inicio de la primera fase de construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín, una vez que todos los trámites burocráticos y administrativos quedaron debidamente cumplimentados. La entidad tuvo a bien adjudicar a ACCIONA la realización de estas primeras actuaciones que se vienen desarrollando desde el pasado mes de abril y que incluyen los trabajos de excavación y la ejecución del sistema de contención de tierras mediante muros pantalla para permitir la construcción de los niveles bajo rasante. Y este sábado la zona amaneció con nueva maquinaria. ¿Quieres comprobar cómo avanzan las obras? Puedes verlo en el vídeo de arriba.

En paralelo a estas actuaciones, se continúa con el desarrollo del proceso colaborativo, un plan de acción mediante el cual ambas partes trabajarán de forma conjunta para potenciar el diseño del nuevo recinto y optimizar plazos y costes. Este martes, por cierto, se producirá una reunión informativa con los medios de comunicación, por lo que la semana podrán leer todas las novedades en ElDesmarque.

Ya en la segunda fase se acometerán las obras de construcción en sí resultantes del mencionado proceso colaborativo, y que contempla la construcción de la nueva grada de Preferencia, obras de mejora en las gradas ya existentes -Gol Norte, Fondo y Gol Sur-, el desarrollo del edificio anexo de uso terciario, aparcamientos subterráneos bajo la grada de Preferencia y del propio edificio anexo, así como la ejecución de la cubierta y la fachada vertical para el conjunto del estadio.

El proyecto del nuevo Estadio Benito Villamarín arrancó el pasado verano con el desmontaje de las estructuras e instalaciones de la grada de Preferencia, demolición de sus tres tribunas y la escalera de Voladizo, con la posterior clasificación y retirada de residuos, un proceso que se desarrolló durante los últimos meses del año 2025 y que fue ejecutado por la empresa Erri Berri.

Las obras se ejecutarán en un entorno urbano con viales de circulación habitual, por lo que la planificación de los trabajos tendrá en cuenta las condiciones de movilidad y la gestión del ruido durante la construcción con el objetivo de generar el menor impacto posible en el barrio de Heliópolis.

Con esta remodelación integral, el Real Betis pretende convertir al Estadio Benito Villamarín en un punto de referencia de la ciudad de Sevilla con un nuevo edificio icónico y, sobre todo, mejorar la experiencia y la comodidad de los aficionados con renovados accesos y servicios, gradas más verticales, nueva cubierta, tecnología moderna y amplias zonas de restauración.