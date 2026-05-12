Posibles alineaciones del Girona - Real Sociedad para la jornada 36 de LALIGA EA Sports

Celia Pérez 12 MAY 2026 - 07:44h.

El partido será el jueves, a las 20.00 horas, en Montilivi

Pellegrino Matarazzo se rinde a Aritz Elustondo ante su salida de la Real Sociedad: "Habla de su profesionalidad"

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Girona y Real Sociedad se enfrentan este jueves, a las 20.00 horas, en el encuentro correspondiente a la jornada 36 de LALIGA EA Sports que se disputa en el estadio de Montilivi. El cuadro albirrojo, metido en la pelea por el descenso, tratará de buscar una victoria clave a final de campeonato que le permita tomar oxígeno ante un cuadro txuri urdin que no consigue salir de la mala dinámica de los últimos encuentros tras la conquista de la Copa del Rey.

Para la cita, Míchel no podrá contar con los lesionados Juan Carlos Martín, Van de Beek, Cristian Portu, Vanat y Ter Stegen, mientras que la nota positiva es la recuperación de Bryan Gil, que viene de cumplir sanción. Optará por un once en el que no habrá grandes cambios más allá de la posibilidad de optar por Stuani en ataque o Echeverri.

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Por su parte, Pellegrino Matarazzo llega con la baja de Álvaro Odriozola y bastantes dudas, entre los que tampoco podrá estar Óskarsson, que tendrá que cumplir sanción. De esta forma, el técnico estadounidense apunta a un once sin demasiados cambios con la entrada de Sucic en el esquema ante la ausencia del islandés.

Ambos equipo llegan a la jornada con la necesidad de ganar, aunque con realidades muy distintas. Los albirrojos para tratar de alejarse lo máximo posible del descenso a Segunda división, mientras que los donostiarras, con la plaza europea ya garantizada, con la necesidad de recuperar las buenas sensaciones antes de dar el pistoletazo final a una temporada que se recordará por la conquista de la Copa del Rey.

Posibles onces del Girona-Real Sociedad

Posible once del Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Witsel, Beltrán; Tsygankov, unahi, Joel Roca; Echeverri.

Posible once de la Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez/Aihen; Carlos Soler, Gorrotxategi/Turrientes, Take Kubo, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal.