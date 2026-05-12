Alberto Bravo 12 MAY 2026 - 18:04h.

El técnico, tras convocar a 26 jugadores, tuvo que prescindir de tres futbolistas ante el Levante UD

Rueda, Sotelo, Jutglà, Aspas y Hugo Álvarez, novedades en el once

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VigoEl Celta de Vigo hizo oficial el once titular con el que jugará ante la UD Levante dentro de unos minutos en Balaídos. A partir de las 19.00 horas los celestes buscarán una victoria que deje prácticamente sellada la clasificación a Europa por segunda temporada consecutiva. Ante las dudas existentes con el estado físico de jugadores como Ilaix Moriba o Javi Rueda Claudio Giráldez decidió citar a un total de 26 jugadores. Este martes se ha visto obligado a realizar tres descartes.

El entrenador porriñés ha decidido que Franco Cervi, Ilaix Moriba y Marc Vidal se queden fuera de la convocatoria. El argentino, habitual descarte, lleva casi un año sin sumar un solo minuto en Liga. En el caso de Marc Vidal, tercer portero, suele ser uno de los descartes de Claudio Giráldez.

La baja más importante es la de Ilaix Moriba. El técnico ya había anticipado que tenía algunas molestias que le impedían hacer todo el entrenamiento. "Está haciendo el esfuerzo, está entrenando prácticamente con normalidad quitándole alguna cosa. Que lo vean los fisioterapeutas. Tenemos bastante tiempo desde el entrenamiento de hoy al partido para ver cómo evolucionan", dijo este lunes.

Finalmente el cuerpo técnico y los servicios médicos han determinado que el centrocampista hispano guineano no estaba en condiciones de jugar este martes ante el Levante UD. Claudio Giráldez ha apostado por Fer López y Hugo Sotelo. En el banquillo le queda Andrés Antañón además de las soluciones de urgencia de Manu Fernández y Óscar Mingueza.