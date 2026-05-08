Joaquín Anduro 08 MAY 2026 - 19:55h.

Levante y Osasuna dan inicio a la jornada 35

El Big Data predice el final de la pelea por Europa: así va tras las victorias de Betis, Celta y Athletic

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LALIGA EA Sports está al rojo vivo tanto en la pelea por la salvación como entre los clubes que optan a entrar en Europa una vez confirmada la plaza extra y este viernes arranca la jornada 35 con el Levante-Osasuna. El Ciutat de València acoge un duelo en el que se cruzan la obligación granota por escapar del pozo y el sueño rojillo por volver a competir en el Viejo Continente en el que Luís Castro y Alessio Lisci ya tienen alineaciones anunciadas.

En el Levante, Luís Castro ha podido contar al fin con Dela, que podrá formar pareja de centrales con Matías Moreno en una defensa en la que vuelve Manu Sánchez para jugar en el lateral zurdo. Los que no estarán son Kervin Arriaga, que deberá cumplir sanción por la amarilla que vio en La Cerámica, además de los lesionados Álex Primo, Unai Elgezabal, Iván Romero y Carlos Álvarez, que apunta a perderse lo que queda de temporada.

Las bajas de estos dos últimos obligan al técnico portugués a modificar su ataque, con Víctor García y Kareem Tundé por las bandas escudando a Carlos Espí. La otra novedad es el regreso a la titularidad de Oriol Rey en el lugar que suelta Arriaga con su ausencia por sanción.

Por parte de Osasuna, Alessio Lisci sólo contará con una baja aunque es la de uno de los mejores futbolistas de la temporada en el equipo navarro. Víctor Muñoz tampoco podrá estar a su disposición en el encuentro en tierras valencianas de este viernes por sus problemas en el sóleo a la espera de si podrá volver para algunos de los encuentros de este tramo final de campaña.

Su sustituto será de nuevo Raúl Moro, que se asienta en un once con hasta tres cambios con respecto al último encuentro, en El Sadar ante el Barcelona. Abel Bretones entra por Javi Galán en el lateral izquierdo, Iker Muñoz por Lucas Torró en el puesto de pivote y Aimar Oroz recupera su hueco en la alineación titular en detrimento de Moi Gómez.

Alineaciones confirmadas del Levante-Osasuna

XI del Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol Rey, Pablo Martínez, Jon Ander Olasagasti; Víctor García, Kareem Tundé, Carlos Espí.

XI de Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Iker Muñoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz; Rubén García, Raúl Moro, Ante Budimir.