Pepe Jiménez Sevilla, 03 MAY 2026 - 09:59h.

"Lo que siempre demostró la gente es que en los momentos buenos están, pero en los momentos difíciles aún más"

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Si alguien conoce, siente y comprende al Manicomio de Nervión ese es Lucas Ocampos. El extremo argentino vivió en el Sevilla sus mejores años futbolísticos y conectó con el Sánchez-Pizjuán de una manera especial, como si se hubiese criado en Eduardo Dato. Ahora, desde la distancia, sigue a su exequipo y, recordando lo que vivió en noches como las del United o la de la Juventus, no tiene dudas: "Sé que esa gente va a ir con muchísimas más ganas al estadio, van a explotar ese estadio".

Como si el tiempo no hubiera pasado, cuando Lucas Ocampos se detiene a hablar sobre la afición del Sevilla, sobre noches como las que se vivieron ante el Manchester United o la Juventus, el argentino se recrea al máximo.

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"Creo que para cualquier jugador en el mundo jugar esa clase de partidos suena impresionante, pero creo que lo hizo más increíble todavía la gente", comenta antes de recordar que "no hay palabras para describir lo que fue ese día. Creo que es una noche que se recordará para siempre en la historia del club".

Ocampos lo recuerda y lo cuenta todo como si lo estuviese viviendo, ese viaje "en el bus, viendo a la gente vestida de blanco o de rojo", la llegada al estadio o el salto al césped. "Era increíble ver caer los papelillos, escuchar a la gente".

Pero los tiempos, por desgracia, han cambiado en el Sevilla. Las finales ahora no son por plata, sino por seguir en la élite, situación en la que Ocampos duda que la gente vaya a cambiar. "Sé que no es fácil, sé que es un momento complicado, pero es el momento para unirnos más que nunca. La gente siempre demostró hacia los jugadores es que en los momentos buenos están, pero en los momentos difíciles aún más".

"Gracias a ellos muchas veces hemos ganado partidos. Así que se rompan las gargantas en ese estadio, que sepan que cuando estamos todos juntos somos mucho más fuertes y que tenemos que sacar estos partidos adelante todos juntos", dice Lucas Ocampos a la que fue su grada.

Él no tiene dudas, él cree en el "corazón y en el alma" de los jugadores, pero está aún más seguro que la afición responderá como nunca: "Sé que esa gente va a ir con muchísimas más ganas al estadio, van a explotar ese estadio, porque así lo demostraron durante los cinco años que estuve".