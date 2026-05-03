El "fenómeno Gavi" convierte el aeropuerto de Pamplona en una fiesta

Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 16:20h.

Autógrafos, selfies y escenas de euforia total

Hansi Flick tira de "mente fría" y frena la euforia del Barça tras rozar el título: “Lo celebraremos cuando llegue”

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La llegada del Gavi a Pamplona dejó una de las imágenes más virales del fin de semana. Cerca de 300 aficionados esperaron hasta la medianoche en el aeropuerto para recibir al jugador del FC Barcelona, en una escena que recordó más a un fenómeno fan musical que a la rutina de un futbolista en día de partido.

Entre gritos, móviles en alto y carreras para acercarse al centrocampista, la llamada “Gavimanía” se apoderó del lugar. Algunos aficionados celebraban simplemente haberle visto, otros presumían de haberle tocado y muchos buscaban una firma o una foto como si fuera un momento irrepetible.