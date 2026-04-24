Posibles alineaciones del Espanyol - Levante para la jornada 32 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 ABR 2026 - 07:33h.

Espanyol - Levante, las posibles alineaciones para el partido de la jornada 32 de LA LIGA EA Sports

Disciplina impone el cierre parcial del estadio del Espanyol

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El RCD Espanyol recibirá al Levante en en el partido que cerrará la jornada 32 de LA LIGA EA Sports y que se disputará en el RCDE Stadium el lunes 27 de abril a las 21:00h. El Espanyol viene de ganar/perder frente al Rayo Vallecano en el pasado encuentro liguero y continúa/frena su mala/buena dinámica. El Levante ganó/perdió contra el Sevilla y sigue creyendo en la permanencia. El conjunto granota, que parecía que iba a descender con total seguridad hace unas jornadas, está metido en la lucha por la salvación y necesita la victoria frente al Espanyol para sumar 3 puntos.

Posible alineación del RCD Espanyol

El Espanyol ganó/perdió contra el Rayo Vallecano la jornada pasada de LA LIGA EA Sports y buscará la victoria frente al Levante. Manolo González recuperará a Urko González después de que este estuviera sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá contar con Javi Puado, que estará lesionado hasta septiembre por la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en enero. Respecto al once, las dos posiciones con más opciones a tener en cuenta son el extremo derecho, donde Ngongé, Jofre y Pere Milla se disputan la titularidad, y el delantero donde el técnico catalán tendrá que elegir entre Roberto y Kike García.

Posible once del Espanyol frente al Levante:

Portero: Dmitrovic

Defensas: Romero, Cabrera, Calero, El Hilali,

Centrocampistas: Lozano, Edu Expósito

Delanteros: Pere Milla, Kike García, Dolan

Posible alineación del Levante

El Levante viene de ganar/perder frente al Sevilla en la pasada jornada de liga y buscará tres puntos cruciales para seguir vivos en la lucha por la permanencia. Para el partido frente al Espanyol, Luis Castro no recuperará a Roger Brugué, que es baja hasta mayo, y Unai Elgezabal será duda hasta última hora. Respecto al once, el técnico portugués ha encontrado solidez y regularidad en casi todas las líneas y solo hay una posición que tiene más de una opción a considerar, que es la de interior derecho donde Olasagasti y Carlos Álvarez se disputan la titularidad.

Posible once del Levante frente al Espanyol:

Portero: Ryan

Defensas: Manu Sánchez, Moreno, Dela, Toljan

Centrocampistas: Pablo Martínez, Olasagasti

Delanteros: Carlos Álvarez, Carlos Espí, Tunde