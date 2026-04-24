David Torres 24 ABR 2026 - 16:42h.

Posibles alineaciones de Valencia CF y Girona en la Jornada 32 de LALIGA EASPORTS

"Es un proyecto de un equipo grande que ahora no tiene los objetivos que ha tenido en su historia”

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Girona“Es un club grande y tienen muy buena plantilla. Hace dos partidos miraban hacia arriba. Es un gran equipo y espero un partido muy difícil y complicado”, decía Míchel Sánchez este viernes en sala de prensa al tiempo que se mojaba sobre la continuidad de Carlos Corberán: “Me gusta que den confianza a un entrenador. Cuando un entrenador es cesado. Es un proyecto de un equipo grande que ahora no tiene los objetivos que ha tenido en su historia”, ha dicho el técnico del conjunto gerundense que también ha destacado que el Valencia "ahora no tiene los objetivos que ha tenido a lo largo de la historia, pero es un equipo grande y seguro que saldrá de este momento".

No están salvados, mucha igualdad en la clasificación

Has sido en la previa de la visita del Girona a Mestalla fijada para este sábado a las 18.30 horas dónde su entrenador, Míchel Sánchez, ha reconocido también que el equipo afronta la visita al Valencia con la necesidad de "recuperar los puntos" que no consiguieron en el partido contra el Betis. El técnico rojiblanco se ha mostrado "convencido" de que el Girona alcanzará la permanencia, pero ha avisado que el equipo todavía "está lejos" del objetivo y que "quedan muchas cosas por hacer". "Sufriremos como equipo, como club, como ciudad y como provincia y tenemos que estar juntos. Tenemos que luchar cada jugada, cada punto", ha añadido.

Míchel ha asegurado que hay "mucha igualdad en la clasificación" y que hay "diez o doce equipos en la misma posición de luchar cada partido" para lograr la permanencia.

En este sentido el entrenador madrileño ha explicado que ganar al Valencia sería "una victoria muy importante" y ha pedido a sus jugadores "ser capaces de mirar arriba, tener agresividad, tener la pelota en campo rival y recuperar en campo rival".