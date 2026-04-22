Alineaciones confirmadas del Real Sociedad y el Getafe en LALIGA

Javi Rayo 22 ABR 2026 - 18:49h.

Este es el XI elegido por Matarazzo para enfrentarse al Getafe

Detenidos varios radicales de la Real Sociedad tras intentar sacar de la carretera a una furgoneta del Atlético

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Real Sociedad y Getafe se enfrentan este miércoles en LALIGA con la lucha por Europa encima de la mesa. El conjunto vasco ya tiene asegurada su plaza en la Europa League de la próxima temporada tras ganar la Copa del Rey ante el Atlético. Por su parte, el Getafe quiere cerrar cuanto antes la permanencia matemática y empezar a señar con los puestos que dan derecho a jugar competiciones europeas.

El Getafe sueña con Europa

El equipo de Matarazzo llega en un momento anímico muy alto tras ganar la Copa del Rey. Afrontarán lo que resta de temporada con los deberes hecho tras haberse clasificado ya para la Europa League. Son séptimos con 42 puntos y el desgaste físico y emocional de las celebraciones coperas les pueden jugar una mala pasada. Por su parte, el conjunto dirigido por José Bordalás es octavo con 41 puntos, justo detrás de la Real Sociedad. Llegan a Anoeta con una buena dinámica, seis victorias en los últimos nueve partidos. Llegan con dos bajas importantes como son Romero y Duarte por acumulación de tarjetas.

Este es el XI de la Real Sociedad para medirse al Getafe: Álex Remiro, Aihen, Gorrotxa, Aritz Elustono, Oskarsson, Take Kubo, Pablo Marín, Caleta-Car, Carlos Soler, Brais Méndez, Jon Martín.