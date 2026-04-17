David Torres Valencia, 17 ABR 2026 - 10:01h.

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Las obras en el Nou Mestalla y las gestiones burocráticas avanzan a velocidad de crucero. En el reciento, el Valencia CF; como ya informó ElDesmarque, avanza a toda velocidad por la zona norte del estadio para que quede libre y se pueda comenzar a edificar el terciario vendido a Atitlan; mientras que en el pleno municipal, el Ayuntamiento de València ha aprobado el convenio con el Valencia CF que permitirá a la ciudad utilizar de forma gratuita el futuro Nou Mestalla para acoger grandes acontecimientos deportivos. El acuerdo fija cómo y en qué condiciones el consistorio podrá disponer del nuevo estadio y, al mismo tiempo, respalda la continuidad de las gestiones para construir el Polideportivo Municipal Benicalap. Este convenio se concibe como la herramienta que hará posible organizar en València competiciones deportivas masculinas y femeninas de máximo nivel.

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El texto menciona expresamente pruebas internacionales de atletismo y los principales campeonatos de fútbol, tanto nacionales como internacionales, lo que sitúa al Nou Mestalla como un escenario estratégico para atraer eventos de primer rango que generen impacto deportivo, económico y de imagen de ciudad. La previsión municipal es que este marco jurídico refuerce la candidatura de València como sede mundialista.

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Un hotel junto al Nou Mestalla

Además, el convenio se ha acelerado en una fase en la que, además, se ha sabido que, en el terciario que ha comprado Atitlan (zona comercial) se construirá un hotel de hasta veinte plantas de altura, tal y como avanzó la web especializada Alimarket. Cabe recordar que, aunque el terciario no esté construido en julio de 2027, hay vías de tránsito, de evacuación y de urbanización que están anexas al Nou Mestalla y que nunca recibirían la luz verde de bomberos, policía y demás organismos sin estar en perfectas condiciones.

No en vano, en el convenio se especifica que "el proyecto del Nou Mestalla prevé además la creación de un ámbito urbano en el entorno del estadio que aglutine espacios de encuentro para aficionados, turistas y público en general. En ese perímetro se contempla la instalación de hitos simbólicos y elementos funcionales, como un monumento representativo, el museo del club u otros espacios museísticos, así como locales para peñas y asociaciones de exfutbolistas. La idea es que el estadio se convierta en un polo de actividad social y cultural más allá de los días de partido".

De ahí la importancia de la firma del convenio, que le permitirá al Valencia acabar el nuevo estadio y liberar la venta de Mestalla, que ha entrado en su fase final

La condición del Ayuntamiento para poder edificar en Mestalla

Eso sí, el convenio regula la construcción del Nou Mestalla que es, según las fichas urbanísticas y las licencias endurecidas que recibió el club para construir, conditio sine qua non, para que el Valencia CF pueda disponer y vender el solar de Mestalla y poder construir en él.

En ese sentido, Juan Giner, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, explicaba tras la firma del convenio en Las Provincias que el Valencia CF está cumpliendo. "La información que tenemos de las dos inspecciones municipales que ha habido es que los hitos que había marcados en la licencia concedida se han ido cumpliendo y, a fecha de hoy, no tenemos ningún elemento que nos diga que no se vayan a cumplir tras las dos inspecciones municipales que ha habido". El último dato es del 10 de febrero y "los ha cumplido los dos" recuerda Giner.

¿Y si no cumpliera? "Si el Valencia interrumpe las obras deberá aportar una garantía financiera con el 100% del coste total de construcción que quede por realizar. Y la concesión de licencias urbanísticas y de obras en la avenida de Aragón para el suelo del antiguo Mestalla está condicionada a finalizar el estadio con las condiciones vinculantes marcadas en las fichas urbanísticas", explica el concejal.

Vigencia inicial de cuatro años, compromisos y obligaciones

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, lo que da estabilidad a la colaboración entre el consistorio y el club. Además, se detalla que el acuerdo no supone gasto directo para el Ayuntamiento, un aspecto relevante en términos de gestión presupuestaria, ya que permite acceder a un gran equipamiento sin asumir costes adicionales por su uso institucional.