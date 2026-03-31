David Torres 31 MAR 2026 - 07:17h.

Mestalla tiene una asistencia media de aficionados como cuando el Valencia CF ganaba títulos

La afición del Valencia CF es soberana en Mestalla: bate su récord de asistencia histórico y lidera el ranking de estadios de LALIGA

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ValenciaA pesar de los sinsabores, de las dudas en la clasificación o de la gestión de Peter Lim, la afición del Valencia CF ha demostrado que es lo más valioso que tiene el club y supera año a año sus cánones de fidelidad.

Cuando quedan 9 jornadas para el final (cinco partidos en el estadio valencianista) Mestalla ha vuelto a vibrar como en los viejos tiempos (aunque por objetivos distintos). La afición del Valencia CF ha respondido este año con una fidelidad que recuerda directamente a las grandes noches de principios de siglo, cuando el equipo levantó las Ligas de 2001-02 y 2003-04. Las gradas han recuperado ese músculo, ese empuje constante que convierte cada partido en casa en algo más que fútbol, a pesar de que el equipo contagie poco y pulule flirteando con el descenso de forma habitual. Y es que, los datos de asistencia este tiene todavía más mérito: el equipo viene de años muy duros, coqueteando peligrosamente con el descenso, pero ni eso ha enfriado a una hinchada que ha decidido dar un paso al frente. Mestalla aprieta otra vez, y eso, en Valencia, siempre marca diferencias.

Sólo en los años de las Ligas hubo una media mayor de espectadores en Mestalla

La asistencia media registrada en Mestalla durante la actual temporada confirma un cambio de tendencia en el comportamiento del público del Valencia CF en LaLiga. En concreto, el conjunto valencianista presenta en el curso 2025-26 una media de 44.495 espectadores, una cifra que se aproxima a los registros de las campañas 2001-02 (45.884) y 2003-04 (45.653), coincidentes con los títulos ligueros del club. Tras varios ejercicios marcados por descensos significativos —con especial impacto durante la pandemia y en temporadas recientes con cifras alejadas de la media histórica—, el dato actual evidencia una recuperación sostenida del respaldo en las gradas, incluso en un contexto deportivo reciente condicionado por la inestabilidad clasificatoria.

En comparación con la temporada 2024-25, cuando la media se situó en 43.042 espectadores, el presente curso refleja un incremento superior a los 1.400 aficionados por partido, lo que consolida la tendencia al alza y refuerza la idea de reenganche progresivo de la afición de Mestalla.

Asistencia Mestalla en el siglo XXI

Asistencia Mestalla en el siglo XXI*

Temporada

Competición

Partidos

Lleno

Espectadores

Promedio

25/26

LaLiga

14

0

622.934

44.495

24/25

LaLiga

19

0

817.792

43.042

23/24

LaLiga

19

0

824.974

43.420

22/23

LaLiga

19

0

771.429

40.602

21/22

LaLiga

19

0

519.638

27.349

20/21

LaLiga

19

0

2.689

2.689

19/20

LaLiga

19

0

564.543

40.325

18/19

LaLiga

19

0

750.124

39.480

17/18

LaLiga

19

0

731.540

38.502

16/17

LaLiga

19

0

644.521

33.922

15/16

LaLiga

19

1

708.225

37.275

14/15

LaLiga

19

0

810.912

42.680

13/14

LaLiga

19

0

646.374

34.020

12/13

LaLiga

19

1

754.000

39.684

11/12

LaLiga

19

1

711.750

37.461

10/11

LaLiga

19

0

780.800

41.095

09/10

LaLiga

19

2

783.400

41.232

08/09

LaLiga

19

0

661.000

34.789

07/08

LaLiga

19

0

783.000

41.211

06/07

LaLiga

19

1

827.800

43.568

05/06

LaLiga

19

0

819.000

43.105

04/05

LaLiga

19

1

839.000

44.158

03/04

LaLiga

19

1

867.400

45.653

02/03

LaLiga

19

0

846.580

44.557

01/02

LaLiga

19

3

871.800

45.884

00/01

LaLiga

19

0

345.000

43.125

*Datos de Transfermarkt