Mestalla, una asistencia y una afición de campeón de Liga
Mestalla tiene una asistencia media de aficionados como cuando el Valencia CF ganaba títulos
La afición del Valencia CF es soberana en Mestalla: bate su récord de asistencia histórico y lidera el ranking de estadios de LALIGA
ValenciaA pesar de los sinsabores, de las dudas en la clasificación o de la gestión de Peter Lim, la afición del Valencia CF ha demostrado que es lo más valioso que tiene el club y supera año a año sus cánones de fidelidad.
Cuando quedan 9 jornadas para el final (cinco partidos en el estadio valencianista) Mestalla ha vuelto a vibrar como en los viejos tiempos (aunque por objetivos distintos). La afición del Valencia CF ha respondido este año con una fidelidad que recuerda directamente a las grandes noches de principios de siglo, cuando el equipo levantó las Ligas de 2001-02 y 2003-04. Las gradas han recuperado ese músculo, ese empuje constante que convierte cada partido en casa en algo más que fútbol, a pesar de que el equipo contagie poco y pulule flirteando con el descenso de forma habitual. Y es que, los datos de asistencia este tiene todavía más mérito: el equipo viene de años muy duros, coqueteando peligrosamente con el descenso, pero ni eso ha enfriado a una hinchada que ha decidido dar un paso al frente. Mestalla aprieta otra vez, y eso, en Valencia, siempre marca diferencias.
Sólo en los años de las Ligas hubo una media mayor de espectadores en Mestalla
La asistencia media registrada en Mestalla durante la actual temporada confirma un cambio de tendencia en el comportamiento del público del Valencia CF en LaLiga. En concreto, el conjunto valencianista presenta en el curso 2025-26 una media de 44.495 espectadores, una cifra que se aproxima a los registros de las campañas 2001-02 (45.884) y 2003-04 (45.653), coincidentes con los títulos ligueros del club. Tras varios ejercicios marcados por descensos significativos —con especial impacto durante la pandemia y en temporadas recientes con cifras alejadas de la media histórica—, el dato actual evidencia una recuperación sostenida del respaldo en las gradas, incluso en un contexto deportivo reciente condicionado por la inestabilidad clasificatoria.
En comparación con la temporada 2024-25, cuando la media se situó en 43.042 espectadores, el presente curso refleja un incremento superior a los 1.400 aficionados por partido, lo que consolida la tendencia al alza y refuerza la idea de reenganche progresivo de la afición de Mestalla.
Asistencia Mestalla en el siglo XXI
Asistencia Mestalla en el siglo XXI*
Temporada
Competición
Partidos
Lleno
Espectadores
Promedio
25/26
LaLiga
14
0
622.934
44.495
24/25
LaLiga
19
0
817.792
43.042
23/24
LaLiga
19
0
824.974
43.420
22/23
LaLiga
19
0
771.429
40.602
21/22
LaLiga
19
0
519.638
27.349
20/21
LaLiga
19
0
2.689
2.689
19/20
LaLiga
19
0
564.543
40.325
18/19
LaLiga
19
0
750.124
39.480
17/18
LaLiga
19
0
731.540
38.502
16/17
LaLiga
19
0
644.521
33.922
15/16
LaLiga
19
1
708.225
37.275
14/15
LaLiga
19
0
810.912
42.680
13/14
LaLiga
19
0
646.374
34.020
12/13
LaLiga
19
1
754.000
39.684
11/12
LaLiga
19
1
711.750
37.461
10/11
LaLiga
19
0
780.800
41.095
09/10
LaLiga
19
2
783.400
41.232
08/09
LaLiga
19
0
661.000
34.789
07/08
LaLiga
19
0
783.000
41.211
06/07
LaLiga
19
1
827.800
43.568
05/06
LaLiga
19
0
819.000
43.105
04/05
LaLiga
19
1
839.000
44.158
03/04
LaLiga
19
1
867.400
45.653
02/03
LaLiga
19
0
846.580
44.557
01/02
LaLiga
19
3
871.800
45.884
00/01
LaLiga
19
0
345.000
43.125
*Datos de Transfermarkt