David Torres 24 MAR 2026 - 08:01h.

"No puedes pensar que el equipo quiere ir a Europa y firmar jugadores como Guido, que son los que te garantizan estar en Europa, si los de arriba no quieren"

Kiat Lim está en Valencia: los motivos de su visita

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ValenciaSanti Cañizares, siempre crítico con la gestión de Peter Lim, analizó la situación del Valencia CF, más cerca que nunca de Europa tras ganar al Sevilla, y la dirección del club coincidiendo con una nueva visita del presidente e hijo del máximo accionista, Kiat Lim a Valencia. El que fuera leyenda del Valencia CF no se conforma con esta situación y cuestiona agriamente que el conjunto de Mestalla "celebre" que ir a Europa sea una meta complicadísima cuando para él debería ser lo "mínimo".

"A mí lo que me decepciona un poco es que hemos normalizado el que mirar a Europa dé vértigo, cuando resulta que estamos en unos tiempos que hasta el octavo clasificado de Europa, le falta ir media Liga ya. es tremendo", asegura un Cañizares que considera que la culpa está en la dirección del club. "Si tu presidente, que aprovechando que está en Valencia, podía lanzar un mensaje, el que sea, a ver, que le conozcamos la voz y sepamos qué opina, pero si tu presidente no pone ese objetivo, que sería el objetivo mínimo del Valencia, que es ir a Europa; si el director general deportivo, Gourlay, tampoco lo dice, porque, claro, no es tonto ¿Para qué me voy a poner yo la espada de Damocles? Tampoco el director general, por supuesto, tampoco el entrenador. Ni el entrenador, que no es idiota..." ha reflexionado en el programa La Banda de À Punt, en el que ha aprovechado para mandar un mensaje a Kiat Lim y Peter Lim al hilo de ir a Europa. "Ellos desconocen los ingresos que puede darles Europa, como equipos como el Villarreal se han construido a través de ir a la Champions lo desconocen porque nunca han vivido un equipo de fútbol, no saben lo que es negocio del fútbol".

Los culpables de la falta de objetivo y ambición y el ejemplo Guido Rodríguez

En esta reflexión, Cañizares, explica su razonamiento sobre la gestión de Peter Lim y sus ganas de ir a Europa. "Si no tienes el objetivo de ir a Europa los que mandan dentro del club, no se calienta nadie. No puedes pensar que el equipo va a ir a Europa, que quiere ir a Europa y tiene que firmar jugadores como Guido, que son los que te garantizan estar en Europa, si los que están ahí arriba no quieren. No es que no quieran, no se lo plantean"; asegura.

"No puedes pensar que el equipo va a ir a Europa, que quiere ir a Europa y tiene que firmar jugadores como Guido, que son los que te garantizan estar en Europa, si los que están ahí arriba no quieren"

"Se conforman con abrir el estadio todos los domingos, con que se llene el estadio todos los domingos, permanecer tranquilamente en Primera División, y efectivamente, en una crisis de emergencia, pues ahí sí se gastan el dinero, como el año pasado, en traer un entrenador, como este año se han gastado el dinero en traer unos buenos fichajes de invierno", asegura el meta.

"¿Por qué no se marcan objetivos, por qué este equipo no juega en Europa? Porque directamente su objetivo pasa por abrir el estadio y ya está. Y cuando ven que el estadio se puede caer encima, porque se van a Segunda División, entonces es cuando ponen medios. Pero no hay nadie en el club que transmita un mensaje conciso, claro y exigente, es decir, este equipo tiene que ir a Europa", asegura.

"El problema es que hemos normalizado esto. Es que si hoy en día vamos a Europa, aunque sea a la Conference, vamos a celebrarlo como celebramos ganar al Alavés el otro día. Eso es lo más triste, que tengamos un poco el síndrome de Estocolmo con esta gestión", acaba lacónico Cañizares