Álvaro Borrego 22 MAR 2026 - 21:09h.

"No entramos con la intensidad que se necesita"

El uno por uno del Betis contra el Athletic Club en San Mamés

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Manuel Pellegrini reconoció que su equipo se vio "superado" por el Athletic Club en la primera mitad y cuando quiso reaccionar, a pesar de la mejoría tras el descanso, ya era demasiado tarde. Con el de este domingo ya son cinco los partidos que el Real Betis acumula sin ganar en LALIGA. Demasiado tiempo sin puntuar de tres, lo que ratifica el mal momento que atraviesa el equipo. El técnico incidió en la falta de intensidad, aunque confía en que se consigan los objetivos.

El cansancio del equipo tras el esfuerzo en Europa League: "He dicho siempre que jugar los jueves pasa factura los domingos, en el primer tiempo se demostró. No entramos con la intensidad que se necesita para jugar ante un rival que venía preparando el partido toda la semana. Después, el desgaste emocional por haber conseguido logros. Reaccionamos tarde. Sin echarle la culpa al partido de hoy, mantengo que los jueves sí pasan factura".

Qué pretendía con el 4-4-2: "El plan nuestro de partido parte siempre por no perder los balones. En el primer tiempo tuvimos cinco o seis contras peligrosas y antes del último pase ya teníamos el balón perdido. Sin tener la posesión, ante un equipo tan directo como el Athletic, es muy complicado mantener un marcador. Ellos nos superaron en el primer tiempo, aunque en el segundo tiempo mejoramos. Tuvimos las ocasiones para haber empatado. Fue un tiempo para cada uno, pero ellos se quedaron con los puntos".

¿Es el Athletic un rival por Europa? "Siempre el Athletic va a ser rival por los puestos europeos, así lo muestra la historia y los últimos años, en los que hemos estado disputando esas posiciones.. Aún quedan 27 puntos por jugarse, una enormidad. Todos los que estamos en esos números cercanos intentamos buscar la clasificación para Europa".