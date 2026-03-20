Saray Calzada 20 MAR 2026 - 08:44h.

Juan Luis Pulido Santana ha hablado en el podcast de 'Rogue Cast' sobre los errores que le persiguieron y los castigos que recibió por ello

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Es poco habitual ver a árbitros dando declaraciones, sobre todo cuando están en activo. Juan Luis Pulido Santana lo ha hecho en el podcast de 'Rogue Cast'. El ahora colegiado de VAR ha hablado de cómo vivió ciertos partidos en los que su actuación en el campo dejó mucho que desear a nivel arbitral. También comentó algunos castigos que ha recibido cuando ha fallado y del 'Caso Negreira' que persigue al colectivo arbitral.

El colegiado se acordaba de un partido de la temporada pasada entre el Girona y el Athletic Club en donde hasta en tres ocasiones le llamaron del VAR para que vieran jugadas en las que él no había visto penalti sobre el campo. Esto le afectó a nivel personal y asegura que fue demoledor. “Estuve prácticamente dos días sin dormir dándole vueltas”.

El castigo por no sacar una roja a Nacho

También relató el episodio que vivió en otro partido, esta vez en el encuentro entre el Girona y el Real Madrid de hace dos años. Ahí tampoco vio una expulsión a Nacho tras una entrada a Portu en los minutos finales del partido. Fue el VAR el que le tuvo que avisar. “No daba crédito a no haber visto una entrada tan clara”, su asistente y el cuarto árbitro sí lo vio, pero él no fue consciente hasta que no lo miró en la pantalla. Este error le costó caro según ha relatado en el citado podcast. “Me metieron un mes en la nevera, me defenestró, no volvió a pitar ningún partido más del Real Madrid y a partir de ahí mi situación cambió drásticamente. Me dieron partidos mediocres”.

Pulido Santana se mojó sobre los vídeos de Real Madrid TV sobre los árbitros en la previa de los partidos. "La realidad es que tú lees el Marca o el AS y el Sport y el Mundo Deportivo, los comparas y ante la misma noticia parece que estás leyendo dos noticias". Asegura que lo que buscan es “menospreciar la figura arbitral, y antes de los partidos ya te están diciendo que el árbitro va a perjudicar al Madrid”.

El colegiado defendió al colectivo arbitral que en los últimos años ha visto cómo su imagen ha ido en decadencia, sobre todo por cosas como la del 'Caso Negreira'. “No ha existido compra de árbitros, eso lo tengo clarísimo. Se ha puesto en duda a todo el colectivo sin pruebas”, dijo el canario.