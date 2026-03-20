Pepe Jiménez Sevilla, 20 MAR 2026 - 21:40h.

Lainez llega a México y habla como jugador de Tigres: "Muy ilusionado con el proyecto que hay"

Diego Lainez recuerda su etapa en el Betis

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Diego Lainez llegó al Betis como una auténtica promesa y, años después, se marchó sin confirmar todo lo que un día prometía. El mexicano pasó por Sevilla sin demasiada gloria y, tras una cesión en el Braga, volvió a México. Desde allí recuerda su etapa en el Benito Villamarín sin arrepentirse... pero con un pequeño lamento.

Ha sido en el podcast Miro de Atrás en el que Diego Lainez ha recordado su etapa en el Betis, días de los que, ni mucho menos, se arrepiente. "No me arrepiento porque fui feliz allí, aprendí mucho allí, pero igual lo más lógico habría sido irme al Ajax", reconoce.

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"Yo estaba negociando un miércoles con el Ajax y el jueves llega el presidente del Betis. Le dije que sí, era mi ilusión, pero yo nunca hablé con el entrenador", lamenta antes de indicar, posiblemente refiriéndose a Serra Ferrer, que "yo fui proyecto de un presidente que se fue a los dos meses, estuve allí varios años y yo no había hablado con el entrenador".

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Recordando su primera etapa con Quique Setién, Lainez lamenta que "él, como es lógico, quería a otros jugadores. Llegó Jesé, yo estaba jugando bien, pero el entrenador le prefería a él. Eres joven y crees que puedes con todo, pero yo no había ni hablado con el míster".

A pesar de ese mal sabor de boca, Lainez reconoce que le gustaría tener una casa en Sevilla porque "me encantó la ciudad y su gente, aún guardo lazos con excompañeros y la gente allí es muy cercana. Siempre digo que todo pasa por algo y es una experiencia que me llevo para siempre".

Diego Lainez, por el que el Betis pagó alrededor de 15 millones de euros, disputó 72 encuentros con la elástica verdiblanca en los que anotó cuatro tantos.