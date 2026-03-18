Álvaro Borrego 18 MAR 2026 - 10:15h.

Las tarjetas se limpiarán una vez finalicen los cuartos de final

Cuánto dinero ingresará el Betis si remonta la eliminatoria al Panathinaikos

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El Real Betis afronta este jueves uno de los partidos más importantes de la temporada. Los de Manuel Pellegrini están obligados a ganar por al menos dos goles para remontar la eliminatoria frente al Panathinaikos y alcanzar así los cuartos de final de la Europa League. En caso de pasar, su rival saldría del Braga-Ferencvaros, con ventaja momentánea para los húngaros (0-2). Aunque la única prioridad pase por vencer a los helenos, los verdiblancos mirarán de reojo a algunos de sus jugadores, dado que hasta cinco futbolistas se encuentran apercibidos de sanción y podrían perderse unos presumibles cuartos de final.

Los jugadores apercibidos de suspensión son el guardameta Pau López, que comparecerá este miércoles en la rueda de prensa previa y será titular, y los defensas Aitor Ruibal, Natan, Valentín Gómez y Junior Firpo. Si alguno de los citados recibe una cartulina este jueves, no podría jugar unos presumibles cuartos de final. Conviene recordar que ante el Panathinaikos no podrá jugar Diego Llorente, expulsado en la ida. Su ausencia se suma a las ya conocidas de Isco Alarcón, cada vez más cerca de volver, y Lo Celso, que se quedó fuera de la lista de Europa y en su lugar entró Fidalgo.

¿Cuándo se limpian las tarjetas?

En la UEFA Europa League las cartulinas amarillas se limpiarán una vez concluyan los cuartos de final. Esta norma se aprobó en la temporada 2014/2015 con el propósito de evitar que los jugadores pudiesen perderse una final por acumulación de tarjetas, como le ocurrió a Xabi Alonso en la final de la Champions League de Lisboa en 2014, siendo ese el último de los muchos casos que se habían dado previamente.

Un jugador es sancionado en la Europa League cuando acumula un total de tres tarjetas amarillas. A partir de esta primera sanción, toda cantidad impar de tarjetas (cinco, siete...) implicará un partido de castigo para el jugador en cuestión.