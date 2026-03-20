Álvaro Borrego 20 MAR 2026 - 11:34h.

El Sevilla es el equipo más goleado de LALIGA y deberá solventar esos problemas

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El Sevilla FC afrontará este sábado la enésima final de la temporada. Esta vez será el Valencia quien ponga a prueba la fiabilidad del conjunto sevillista en el Sánchez-Pizjuán, que se antoja como escenario clave para buscar un triunfo que les permita poner tierra de por medio con la zona de descenso. A falta de diez jornadas para el final son cinco los puntos que separan a los de Matías Almeyda del 18º clasificado (Elche), de ahí la importancia de no perder si no se quiere volver a meter en serios problemas. Para lograrlo será clave mantener la compostura defensiva, el gran hándicap de un equipo que, por números, ha demostrado tener la defensa más vulnerable de LALIGA.

La goleada sufrida en el Camp Nou volvió a dejar latente los problemas defensivos del Sevilla FC, que a estas alturas de la temporada es el equipo más goleado de la competición. Por eso Matías Almeyda deberá construir la casa desde los cimientos. Empezar a remar desde atrás. Corregir las carencias de la retaguardia y a partir de ahí crecer.

Con los cinco encajados frente al FC Barcelona, los de Matías Almeyda han recibido un total de 47 dianas, empeorando los registros de Elche (45), Oviedo (44), Mallorca (45), Girona (43) o el propio conjunto granota (45). Un bagaje que deja clara la vulnerabilidad de la retaguardia sevillista, por números la peor de la competición. Teniendo peores estadísticas incluso que los tres equipos que actualmente ocupan las posiciones de descenso.

Mucha culpa de ello la tienen las goleadas sufridas. Hasta en quince ocasiones ha encajado al menos dos tantos y en seis de ellas le metieron más de tres goles. Por poner algunos ejemplos, el Mallorca le ha metido 7 goles en dos partidos. El Betis y el Elche, cuatro en dos compromisos. Especialmente dolorosas han sido las goleadas sufridas ante el Levante (0-3), en Son Moix (4-1) y en el Camp Nou (5-2), todas ellas en este 2026. Sus números tampoco mejoraron en la Copa del Rey, donde recibió goles en los tres encuentros que disputó, dos de ellos ante rivales semi profesionales.

Esa vulnerabilidad se refleja en la poca capacidad para mantener su portería a cero. En este 2026 el Getafe ha sido el único incapaz de perforar las redes sevillistas. Únicamente en cinco ocasiones (de 31 posibles) se quedó el Sevilla FC sin encajar gol y eso que Vlachodimos está siendo la mejor noticia del curso, salvando a su equipo semana tras semana. Será ese el primer paso del equipo hacia la victoria.