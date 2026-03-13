Basilio García Sevilla, 13 MAR 2026 - 19:36h.

El equipo de Almeyda ha conseguido 18 puntos desde que ganara al Barcelona en la primera vuelta

Tres bajas en el Sevilla FC para visitar el Camp Nou

Compartir







El primer fin de semana de octubre de 2025, el sevillismo vivió un fin de semana que no esperaba. Desde la final de Budapest ganada a la Roma, el Sevilla FC no había dado una alegría a su afición como la de aquel domingo en el que se impuso, contra todo pronóstico, pero en todos los aspectos, a todo un FC Barcelona por 4-1.

Siendo mejor, poniéndose pronto por delante, sabiendo sufrir y goleando en el tramo final, el equipo de Matías Almeyda acababa con muchas rachas negativas. Era la primera vez que ganaba dos partidos seguidos -se había impuesto en Vallecas la semana anterior- en más de 15 meses, y lograba la segunda victoria como local del año 2025, además de ganar a los azulgrana diez años después del último triunfo que se recordaba.

Aquella tarde, los sevillistas bajaban las escaleras del Ramón Sánchez-Pizjuán preguntándose si habían pasado por fin los años de zozobra deportiva, haciendo cuentas para, después del parón de octubre, ver si podrían consolidarse en los puestos de arriba con la visita del colista, el RCD Mallorca, y pensando que el club había dado en la tecla con Matías Almeyda.

Vuelta a la realidad.

En aquella jornada, el Sevilla era sexto con 13 puntos en ocho jornadas. Desde entonces, el equipo hispalense ha cubierto 19 jornadas, media liga, sumando unos 18 puntos que le mantienen alejado de los puestos de descenso. Sin embargo, en ese parcial es solo el quinto por la cola. Mejorando únicamente a Real Oviedo (12), Elche CF (13), Levante (14) y Alavés (16). Los sueños del sevillismo se desvanecieron rápidamente, y la situación actual es templada, aunque más cerca de los puestos bajos que de los que dan acceso a algo ilusionante. Por cierto, en esos 19 partidos, el Barça ha sido el mejor, con 48 puntos, seis más que el Real Madrid.

En aquel partido, el Sevilla funcionó como una maquinaria engrasada. Se vio al mejor Alexis Sánchez de la temporada, también Isaac Romero marcó en la primera mitad y Akor Adams lo hizo en el tramo final. ¡Los tres delanteros del Sevilla marcando en un mismo partido! Milagro. Pero el mejor, sin duda, fue José Ángel Carmona, que se soltó un partidazo, rubricado con el 3-1 de la tranquilidad, que hacía pensar que habría sido una buena idea que se quedara pese a la millonaria oferta inglesa. Desde ahí en adelante, el rendimiento del visueño ha ido decayendo, como el de todo el equipo.

PUEDE INTERESARTE Novedades importantes en la enfermería del Barcelona para medirse al Sevilla

El once que puso en liza Almeyda no se podrá repetir al estar Marcao lesionado para el resto de temporada desde hace ya varias semanas. El argentino formó con un 4-3-3, y los titulares fueron Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé, Sow; Alexis Sánchez, Rubén Vargas e Isaac Romero. Desde el banquillo salieron Gudelj, Akor Adams, Peque, Januzaj y Ejuke. Ahora, el Sevilla juega más arropado, con una línea de tres centrales y dos carrileros, y además de Marcao está lesionado Peque. Rubén Vargas anda reapareciendo tras casi cuatro meses sin continuidad, y arriba está claro que el ‘9’ es Akor Adams. Es el mismo Sevilla y, a la vez, otro Sevilla. ¿Cuál será la versión en un Camp Nou donde no gana desde hace casi un cuarto de siglo?