David Torres 05 MAR 2026 - 10:20h.

"El Valencia CF es el mejor escaparate para Tino Costa"

Por qué se fue Tino Costa del Valencia CF a Rusia: "En otro momento no lo hubiese dicho"

ValenciaTino Costa, que jugó en el Valencia CF entre 2010 y 2013, anunció su retirada en 2024 tras una última etapa en Francia y tras haberse ido a Rusia por motivos económicos como ya explicó. El argentino, que tenía un auténtico cañón en su pierna izquierda, ha vuelto a vivir a Valencia, dónde juega con la Asociación de Futbolistas del Valencia CF. Su relación con el conjunto de Mestalla sigue siendo estrecha hasta el punto que acaba de desvelar el consejo que le dio a Lucas Beltrán cuando fichó por el Valencia.

Tino Costa habla de Guido Rodríguez y Lucas Beltrán

"Esta camiseta no es para todo el mundo, claramente. Lo he hablado de Beltrán, creo que es un jugador que la afición se lo está reconociendo hoy en día. Los últimos partidos que pude estar en Mestalla salió ovacionado o la gente enfadaba cuando lo cambiaban salía y Guido creo que le dio ese punto de madurez de que necesitaba en el medio campo, ese punto de pausa", decía Tino Costa en el Programa La Banda de À Punt en el que además dejó las siguientes pinceladas

¿Qué le parece Guido?

"Guido es un jugador cuya jerarquía en estos momentos, en este periodo de la temporada hace falta porque es un jugador respetado, hasta por los árbitros, con mucha experiencia y que puede eso gestionar de otra manera un medio campo como el del Valencia. Hay algunos partidos que se le pueden al equipo ir si no tenés ese tipo de jugadores"

Además está el Mundial

"También Guido sabe que está el mundial. Él haciéndose fuerte en un Valencia, no hay mejor escaparate De hecho, a mí me llevó a la selección argentina el Valencia. Es de esos jugadores que te pueden poner, como decimos nosotros, el pie arriba a la pelota, es decir, que por ahí no es, esperemos y que mismo un árbitro lo va a respetar y que a la mínima va a ser para él.

¿Crees que Guido le va a dar para llegar al mundial?

Ojalá porque eso significaría que el Valencia subió del nivel bastante porque él se pudo mostrar, porque pudo sumar muchos minutos que últimamente no lo venía haciendo.

El consejo de Tino Costa a Lucas Beltrán

Preguntado por Guido y Lucas, Tino defendió a sus compatriotas: "Son jugadores que te pueden aportar esos detalles que por ahí todo el mundo no ve, pero que son muy importantes dentro de la cancha" y además desveló su relación con Lucas Beltrán "A Lucas lo vi en River y cuando llegó aquí hablamos, hablé con él un par de veces, sobre el desempeño que estaba teniendo, pero viendo su movilidad, el trabajo, el sacrificio, mis palabras fueron: "No te pueden ir mal aquí. Yo sabía de lo que hablaba. En mi tiempo yo sabía que tenía jugadores muy importantes delante mío y que solo tenía una oportunidad si yo era superior en algo. Entonces ahí te tenía que hacer el clic y saber en qué puede ser superior (el esfuerzo físico)".

Le aconsejaste un poco, ¿no?

Claro, le dije: Dale, cómo estás, que te va a ir bien, no te va a ir mal jugando así, no te puede ir mal. Poco tiempo después seguimos hablando, empezó a hacer goles. No es que tenga una charla diaria, pero hemos hablado bastante y me pone muy contento porque cuando la gente trabaja y se sacrifica Mestalla te lo reconoce.

Tranquilo con la situación del Valencia CF

Tino también analizó la situación del Valencia CF.

¿La situación del Valencia CF es para relajarse?

Queda mucho, treinta y pico puntos. No sé si es para relajarse, pero sí que se nota una mejoría en el Valencia, ya sea por detalles como que Beltrán no juega nueve y que juega detrás, porque Guido haya tomado el mando sin desmerecer a Pepelu. Pero sí que se nota una mejoría a nivel equipo, a nivel global del Valencia. Se reflejan los resultados, se refleja en estadística, cuando ves un partido del Valencia en Villarreal que se pierde, pero ves un Valencia que en los últimos veinte, veinticinco minutos va a buscar el partido, cosa que no venía haciendo.

Así que podemos esperar a que termine la temporada, más tranquilamente que las últimas, y que ya podamos, a ver si el año que viene, plantarnos como el Valencia que siempre fuimos.

¿Para ti el Valencia tiene plantilla para estar más arriba?

Yo creo que sí. Luego hay miles de factores que hay que alinear.