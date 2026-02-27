David Torres 27 FEB 2026 - 12:38h.

Dos goles de Tino Costa sellan el homenaje de las Leyendas del Valencia CF a las víctimas de la DANA en el 75 aniversario de la Peña Deportiva Ayorense

Actualmente juega con los veteranos del Valencia CF

Compartir







Tino Costa, que jugó en el Valencia CF entre 2010 y 2013, anunció su retirada en 2024 tras una última etapa en Francia. En su carta de despedida, se muestra afortunado por haber podido vestir "camisetas increíbles". El argentino, que tenía un auténtico cañón en su pierna izquierda, ha vuelto a vivir a Valencia, dónde juega con los veteranos del club.

De los trece equipos en los que jugó, el Valencia CF es en el que más permaneció, tanto a nivel de temporadas como de partidos jugados. Desde que militara en el club de Mestalla, Tino Costa no volvió a encontrar la regularidad, pues el único club en el que ha permanecido más de dos temporadas, aparte del Valencia CF, ha sido el San Martín. Fue cedido en dos ocasiones mientras jugaba en el Spartak Moscú, y regresó a España en 2018 para jugar en la UD Almería. En concreto, los clubes por los que pasó Tino Costa después del Valencia CF han sido los siguientes: Spartak Moscú, Génova (cedido), Fiorentina (cedido), San Lorenzo, UD Almería, San Martín, Atlético Nacional, Morón, Pau FC. En la actualidad recala en el Pau CF, que disputa la segunda división francesa. No pudo disputar partidos oficiales con la selección argentina, tan solo dos partidos amistosos en 2011 y 2012.

¿Por qué se fue Tino Costa del Valencia CF?

Su adiós al Valencia CF sorprendió a todos. Ahora el argentino ha explicado el motivo en el podcast de Emilio Garrigues. "En otro momento no lo hubiese dicho. Dividí mi carrera en etapas. La etapa del esfuerzo, que fue toda la que contamos antes, de los equipos de abajo hasta llegar a Montpellier y hacerte conocido. La etapa del famoso, que era la del Valencia, Champions, Liga, Selección Argentina, pero es un trabajo como cualquier otro y tenés que vivir después.

"No me da ningún tipo de miedo o pudor decirlo, porque si hoy vivo bien, gracias en parte, es gracias al contrato que firmé en Rusia" Valencia CF

Entonces llegaba la etapa de hacer dinero. Sabía que (yéndome a Rusia) iba a perder la Selección Argentina porque en el Valencia estaba yendo a la Selección, pero a nivel económico iba a ganar mucho y iba a tener mucha más posibilidad el día de mañana. Yo, mi familia, etcétera, entonces me tocó irme. Era una oferta irrechazable. No me da ningún tipo de miedo o pudor decirlo, porque si hoy vivo bien, gracias en parte, es gracias al contrato que firmé en Rusia".