Salva Dávila une sus dos pasiones: música y Atletico de Madrid

Hay pasiones que se heredan y otras que se sienten. En el caso de Salva Dávila, la música y el Atlético laten al mismo ritmo. Cantante, compositor y declarado seguidor del Atletico de Madrid, ha convertido su sentimiento rojiblanco en canciones dedicadas a los ídolos del club.

Desde Antoine Griezmann hasta Koke, pasando por Diego Simeone o Ángel Correa, sus letras nacen de lo que siente en cada partido.

Música desde la grada

“Intento transmitir las sensaciones que tenemos los aficionados”, explica Salva, que compone, arregla y toca sus propios temas. Cada acorde tiene sello propio y cada palabra sale de la vivencia en la grada o frente al televisor.

Varios jugadores le han respondido agradecidos por sus canciones. Del ‘Cholo’, en cambio, no esperaba respuesta: “Le tengo un poquito de respeto”, reconoce entre sonrisas.

Inspiración rojiblanca

Dos futbolistas han sido fuente directa de inspiración para sus composiciones. Su objetivo es claro: aportar “un pequeño granito de arena” para que, al menos el primer día que escuchen la canción, salten al campo con un plus de motivación.

Eso sí, no cualquiera entra en su repertorio. “Ya me puede meter 50 goles que con calma”, apunta, dejando claro que la conexión va más allá de las estadísticas.

Incluso tiene claro con quién haría un dúo: Marcos Llorente, por su personalidad y energía.

Para Salva Dávila, ser del Atlético no es una etiqueta, es una forma de entender la vida. “Del contracorriente, de ser el distinto”, resume. Una identidad que siente como algo casi inevitable: “El Atlético me eligió a mí más que elegir yo al Atlético”.

Y así, entre acordes y pasión, sigue poniendo música a cada emoción rojiblanca.