Raheem Sterling, condenado a un año de cárcel
La pena está suspendida 18 meses, por lo que no entrará en prisión si no reincide
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Ya hay condena para Raheem Sterling. El jugador inglés, que actualmente está sin equipo, ha sido condenado a un año de cárcel suspendida por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso. Además, también le han condenado a dos meses adicionales, también suspendidos, por no haber podido dar una muestra de aliento.
La pena está suspendida 18 meses, por lo que no entrará en prisión si no reincide. Además, tendrá que hacer 100 horas de trabajo comunitario y se le retirará el carnet durante un periodo de dos años.
Sterling, que lleva sin equipo desde el pasado verano tras jugar los seis meses anteriores en el Feyenoord, tuvo un accidente el pasado 28 de mayo con un coche de alta gama. Según lo declarado en los juzgados de Basingstoke, fue detenido y arrestado después de que varios testigos alertaran a la policía preocupados por su estado al volante.
El jugador admitió tener un problema con el óxido nitroso y fue encontrado en el asiento del pasajero con varios botes de esta droga, así como un globo para poder inhalarlo. La posesión de esta sustancia, conocida como 'gas de la risa', está penada en Inglaterra desde 2023.
Sterling se declaró culpable del cargo de conducción peligrosa, del de posesión de drogas y de uno adicional por no haber podido dar una muestra de su aliento. Actualmente, a sus 31 años, está sin equipo tras haber militado en clubes como el Liverpool, el Manchester City o el Chelsea. Estos dos últimos llegaron a pagar cerca de 60 millones de euros por su traspaso.