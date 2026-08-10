UEFA, Concacaf y AFC contraatacan a la FIFA de Gianni Infantino con una carta abierta a 'la Familia del Fútbol'

Fran Duarte Madrid, 10 AGO 2026 - 13:46h.

Respuesta contundente de los principales organismos continentales del mundo del fútbol contra Infantino y la FIFA

La FIFA da marcha atrás, pide perdón y refuerza a Infantino en plena polémica por el Mundial 2030

Compartir







La guerra sigue abierta entre la FIFA y la UEFA, Concacaf y AFC. El pasado sábado la FIFA respondió con dureza con un comunicado afirmando que no iban a apoyar ni tolerar “ningún proceso relacionado con la elección del Presidente de la FIFA que sea inconsistente con los Estatutos de la FIFA”, tras las criticas a Gianni Infantino por querer vender parte de los derechos del Mundial de Fútbol de la FIFA a un fondo privado. Una decisión que no ha gustado nada en el resto de los organismos continentales de este deporte que incluso llamaron a un boicot al presidente actual de la FIFA.

La respuesta de UEFA, Concacaf y AFC a la FIFA

Pues ahora han vuelto a contestar desde UEFA, Concacaf y AFC con un duro comunicado en forma de ‘carta abierta a la familia del fútbol’ firmada por Ceferin (presidente de la UEFA), Salman Bin Ibrahim Al Khalifa (presidente de la Confederación Asiática) y Víctor Montagliani (presidente de la Concacaf)y el resto de los secretarios generales de cada organización

“Querida Familia del Fútbol,

El fútbol es la gran pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución.

Pertenece a los jugadores, a los aficionados, a los clubes, a las Federaciones Miembro y a todas las instituciones encargadas de salvaguardar su futuro.

Es con ese espíritu, como confederaciones que representan a sus miembros, que hablamos hoy colectivamente.

El crecimiento de la última década ha sido real. Pero ese progreso nunca fue obra de una sola persona. Fue fruto del trabajo conjunto de la FIFA, las Confederaciones, las Federaciones Miembro y los miles de personas que dedican su vida a este deporte.

La ampliación de los torneos, la adjudicación de las Copas Mundiales de la FIFA de 2030 y 2034, la distribución de recursos a las federaciones. Estos fueron logros compartidos, acordados y alcanzados conjuntamente.

PUEDE INTERESARTE Infantino intenta comprar a Marruecos y salvar su puesto con la final del Mundial 2030

No se trata de dinero. Las Confederaciones ya han pedido una distribución responsable de las vastas reservas existentes de la FIFA para fortalecer aún más la inversión en el desarrollo de las Federaciones Miembro.

Tampoco se trata de que ninguna Federación Miembro pierda el apoyo que se ha ganado, a pesar de la campaña de desprestigio dirigida a nuestros miembros para sugerir lo contrario. Ni se trata de revisar la expansión de las competiciones, la distribución de plazas para la Copa del Mundo ni ninguna otra decisión tomada colectivamente. Esas decisiones se tomaron de forma conjunta y deben mantenerse.

Se trata de algo más fundamental: la integridad del juego y la integridad de quienes son elegidos para dirigirlo.

El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de acaparar (ni de exigir) poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo deposita en nosotros.

Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado.

La reciente carta de la FIFA a sus vicepresidentes y 211 Federaciones Miembro reconoce que se cometieron errores durante el proceso. Lo considera un fallo de comunicación, cuando en realidad se trató de un error de criterio. Una propuesta impulsada con plazos ajustados, sin una consulta significativa y presentada antes de que las Federaciones Miembro pudieran revisarla adecuadamente no es producto de un descuido, sino de una estrategia diseñada para limitar el escrutinio.

No se reconoció que la propuesta en sí misma era intrínsecamente errónea. Sigue sin reconocerse que intentar vender una participación en la Copa Mundial de la FIFA fue un grave error de juicio, no sólo un fallo de procedimiento, sino una traición fundamental a la confianza depositada en las mismas instituciones a las que la FIFA está destinada a servir.

La FIFA también se ha comprometido a presentar un informe completo sobre estos hechos al Consejo de la FIFA, sin reconocer, una vez más, que una gobernanza adecuada ante semejante falta de criterio exigiría que dicha revisión la realizara un tercero totalmente independiente, y no la propia FIFA, su personal ni ningún otro actor del fútbol. La administración de la FIFA no debería participar en la realización de la revisión.

Tal y como se indicó en la correspondencia anterior, todos los documentos y registros pertinentes deben conservarse de acuerdo con la comunicación de la UEFA sobre la conservación de documentos.

La propia carta de la FIFA también confirma que solo un funcionario electo estuvo presente en la reunión de líderes en Marruecos. Ningún miembro del Consejo de la FIFA ni de las Federaciones Miembro fue invitado a participar. Únicamente estuvo presente el comité directivo, integrado por altos funcionarios de la FIFA.

Esta reciente reunión, en la que se convocó al extranjero a un selecto grupo de miembros del Comité de Gestión de la FIFA —y no a todo el Comité—, en lugar de que los dirigentes viajaran a Zúrich para dirigirse al corazón de la FIFA, a su personal, no hace sino reforzar estas preocupaciones y representa una continuación del mismo patrón de conducta que nos ha traído hasta aquí. No se trata de la conducta de un custodio del fútbol, sino de la de alguien que cree que el fútbol le debe rendir cuentas.

Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura.

Estas no son las cualidades que el fútbol merece en su dirigencia. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni solos, sino juntos y por nuestro compromiso con el deporte al que servimos.

La fuerza del fútbol siempre ha residido en su unidad. Exigimos que esa unidad se honre ahora, que se ejerza un liderazgo que sirva al fútbol, en lugar de uno que pretenda controlarlo.

Un saludo afectuoso,

SALMAN BIN IBRAHIM AL KHALIFA (Presidente de la AFC)

VICTOR MONTAGLIANI (Presidente de la Concacaf)

ALEKSANDER ČEFERIN (Presidente de la UEFA)

DATUK SERI WINDSOR JOHN (Secretario General de la AFC)

PHILIPPE MOGGIO (Secretario General de la Concacaf)

THEODORE THEODORIDIS (Secretario General de la UEFA)”