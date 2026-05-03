El Benfica de Mourinho señala al árbitro como “MVP” tras un empate que complica Europa

Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 13:53h.

Rui Costa acusa directamente al colegiado

El pique de Cristiano Ronaldo con Demiral y un aficionado después de marcar su gol número 970: "Yo tengo cinco"

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El empate del SL Benfica de José Mourinho en Famalicão (2-2) ha desatado una tormenta en Portugal. No solo por dejar escapar un 0-2 que complica su acceso a la UEFA Champions League, sino por la durísima reacción del club dentro y fuera del campo.

Polémica total y “MVP” al árbitro en redes

El partido quedó marcado por tres acciones que encendieron al Benfica: un penalti no señalado a su favor, otro pitado en contra tras revisión del VAR y la expulsión de Nicolás Otamendi en el minuto 55.

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La indignación fue tal que el club tiró de ironía en redes sociales, publicando un mensaje demoledor: otorgaban el premio a mejor jugador del partido al árbitro Gustavo Correia y a su equipo arbitral. Un gesto que refleja el nivel de enfado en Lisboa.

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Rui Costa no se corta

El presidente del Benfica, Rui Costa, fue todavía más contundente tras el encuentro: “Solo quiero expresar mi indignación. Nadie tiene derecho a decidir quién gana los campeonatos o quién va a la Champions. Lo que ha hecho este árbitro hoy ha sido intentar impedir que el Benfica llegue a la Champions”.

Unas declaraciones que apuntan directamente al arbitraje y elevan la tensión en el tramo final de temporada.

El tropiezo deja al Benfica con solo tres puntos de ventaja sobre el Sporting CP a falta de dos jornadas, con todo por decidir en la lucha europea.

Mientras, el FC Porto ya se ha proclamado campeón, dejando el foco en una batalla por la Champions ahora envuelta en polémica.