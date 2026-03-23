Miguel Casado 23 MAR 2026 - 13:07h.

El internacional neerlandés se lesionó en la primera parte del encuentro

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El fútbol brasileño nos ha vuelto a regalar una imagen curiosa y esta vez con un ex de LALIGA como protagonista. Se trata de Memphis Depay, ex del FC Barcelona y Atlético de Madrid, que ahora milita en el Corinthians y en el duelo de la 8ª jornada de la liga brasileña se llevó la atención de muchos.

El internacional con la selección de Países Bajos arrancó como titular ante Flamengo, como suele ser habitual en el esquema dirigido por Dorival Júnior. De hecho, fue uno de los artífices del empate, justo antes del minuto 20 de partido. Con un pase con el exterior asistió a Matheus Bidu en el área, quien puso un pase a Yuri Alberto para definir a portería.

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Apenas tres minutos más tarde, el '10' tuvo que ser sustituido por molestias físicas y en la segunda parte, el neerlandés se unió a sus compañeros en el banquillo para vivir el partido desde la banda. Eso sí, lo hizo móvil en mano, lo que le ha llevado a ser objeto de críticas.

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La explicación de Depay tras estar con el móvil en el banquillo

Las redes sociales se hicieron eco rápidamente de la imagen del delantero utilizando su teléfono móvil en el banquillo, mientras que su equipo se estaba jugando la victoria ante el Flamengo en el tiempo de descuento del partido.

Algunos miembros del cuerpo técnico, como se ve en la secuencia, se acercaron al jugador para indicarle que guardara el móvil. Pero todo parecía tener una explicación, como él mismo indicó más tarde a través de un tweet en X.

"Simplemente quiero aclarar que mi llamada telefónica tenía como único propósito comunicarme con el personal médico en los Países Bajos en ese momento. Salí para mostrar mi apoyo a mi equipo, aunque podría haberme quedado dentro del vestuario con la lesión. Yo también estoy molesto con el resultado del partido. Seguimos trabajando por días mejores", decía el profesional.

Y es que Memphis fue convocado para este parón del mes de marzo, por lo que en su país estarían muy pendientes del alcance de su lesión para saber si estará disponible o tienen que buscar un reemplazo.