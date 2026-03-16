Por qué los jugadores del Chelsea hicieron un corro alrededor del árbitro

Insólita imagen en la Premier League con Paul Tierney en medio de la arenga

La superstición de Pep Guardiola que repetirá ante el Real Madrid

Compartir







El partido entre el Chelsea y el Newcastle correspondiente a la jornada 30 de la Premier League y disputado el pasado sábado en Stamford Bridge dejó una imagen insólita: un corro de jugadores alrededor del árbitro. Los futbolistas del equipo londinense hicieron su habitual arenga previa a cada encuentro, pero probablemente no contaban con que su ubicación habitual estaba ocupada por Paul Tierney.

El caso es que no les importó lo más mínimo. Tierney estaba ubicado justo en el círculo central del terreno de juego y acababa de realizar el sorteo de campos. Desde ahí, le lanzó la moneda a su compañero para que la guardara. Y poco a poco, mientras tanto, los futbolistas del cuadro local empezaron a rodearle.

PUEDE INTERESARTE El agente de Xabi Alonso responde a lo del Liverpool y despeja su futuro

El resultado fue una imagen insólita: un corro de jugadores alrededor del árbitro. Tierney no pudo evitar esbozar alguna sonrisa ante tal situación. Algunos futbolista del Chelsea también se miraban algo atónitos. Pero su plan siguió adelante: cerraron el corro, realizaron la arenga y dieron un último grito antes de empezar el partido.

PUEDE INTERESARTE La Premier League se la pega en Europa mientras LALIGA se pone de cara la plaza extra en Champions

Por qué los jugadores del Chelsea rodearon a Paul Tierney

Según explican desde Inglaterra, los jugadores del Chelsea llevan varios meses haciendo esta arenga, que la consideran un "ritual". El caso es que, a diferencia de otros clubes, consideran que esa arenga debe realizarse justo en el centro del terreno de juego. Y ahí, en ese momento, estaba ubicado el colegiado.

No hubo intermediación de palabras, no hubo intento por parte del árbitro de quitarse del medio, así que todo siguió su curso como si no estuviera allí. Desde la Premier League, eso sí, hay muchas críticas contra el propio Paul Tierney, pues consideran que debería haber dado un paso al lado para evitar una situación tan rocambolesca.

El partido, a todo esto, acabó 0-1 a favor del Newcastle gracias a un gol de Anthony Gordon en el primer tiempo pese a las constantes llegadas de los blues, que se quedan en 6º lugar en la Premier League con 48 puntos a falta de sólo ocho jornadas. El Newcastle, por su parte, alcanza el 9º puesto con 42 puntos en su casillero.