Philippe Coutinho quiere salir del Vasco Da Gama. El brasileño ha anunciado este miércoles que ha pedido al club la rescisión de su contrato debido a que se siente "muy cansado mentalmente". Todo ello tras haber recibido una lluvia de críticas por parte de su propia afición.

En un comunicado oficial, el centrocampista confiesa que volver al Vasco Da Gama ha sido una de las "elecciones más importantes" de su vida. Sin embargo, considera que "es el momento de dar un paso atrás" y "cerrar" su ciclo en el conjunto de Río de Janeiro. "Nunca faltó entrega, nunca faltaron ganas y compromiso; ser juzgado por incontables personas por algo que no forma parte de mi carácter es muy difícil", afirmó.

Coutinho reconoció que siempre fue "muy reservado" y que le cuesta hablar de este asunto, pero que necesita ser "honesto" sobre su salud mental tras las críticas recibidas. Tenía contrato con el Vasco hasta junio de este año y, según informa el portal de deportes G1, ya había iniciado conversaciones para renovarlo, por lo que su petición de rescisión sorprendió a la cúpula de la entidad.

Esta decisión se produce días después de recibir pitos y críticas por parte de su propia afición. Su técnico, Fernando Diniz, le defendió en sala de prensa, pero el jugador ha decidido dar un paso al lado.

A sus 33 años, Philippe llegó al cuadro brasileño en verano de 2024 procedente del Aston Villa, primero en calidad de cedido y luego traspasado. Anteriormente pasó por clubes como el Bayern, el Liverpool o el Barcelona, que llegó a pagar 135 millones de euros por su fichaje.