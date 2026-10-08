Marruecos se carga a Jorge Vilda de la selección femenina a meses del Mundial

Fran Fuentes 08 OCT 2026 - 10:58h.

El técnico no tendrá la oportunidad de sentarse en el banquillo tras clasificar a las Leonas del Atlas a la Copa del Mundo

España suma un nuevo Mundial a su palmarés: campeonas del sub 20 femenino

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La Federación Real Marroquí de Fútbol ha despedido a Jorge Vilda de su puesto como seleccionador femenino de Marruecos. La decisión es oficial, ya que la propia federación ha colocado en su página web una noticia en la que se confirma al nuevo técnico, el francés Eric Blahic, al frente de las Leonas del Atlas. En este sentido, lo que no se ha producido es un anuncio oficial como tal de que Vilda era relevado de su cargo, algo que no suele ser habitual cuando se toman este tipo de decisiones.

Sea como fuere, la FRMF ya anuncia a Blahic al frente de la concentración actual, que jugará dos amistosos contra Uzbekistán el 9 y el 12 de octubre. De este modo, Jorge Vilda pone fin a una trayectoria de tres años, llegando al cargo apenas unas semanas después de que ganara el Mundial con España y ser despedido por la RFEF tras un conflicto con las jugadoras. De este modo, finaliza su proyecto al frente de la selección femenina marroquí un año antes de lo previsto.

Y es que, según apuntan medios locales, le achacan que no consiguiese ganar la Copa de África, especialmente porque Marruecos venía de ser finalista de la CAN y octavofinalista del Mundial 2023. En este sentido, a Jorge Vilda se le había encomendado la misión de dar un paso más y ganar el título, y no solo no lo ha hecho, sino que ni se clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024, perdió la final del 2025 tras ponerse por delante 2-0 ante Nigeria y, en 2026, cayó contra Camerún en semifinales en la tanda de penaltis. Para colmo, ni siquiera logró el bronce, perdiendo contra Argelia en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Así las cosas, Jorge Vilda ya ha dejado de estar al cargo de Marruecos femenina, y habrá que ver si le llegan nuevas ofertas de manera inmediata o si, por el contrario, decide tomarse un descanso de los banquillos.