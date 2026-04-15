Carlos Vicens sale en defensa de Pellegrini: "Es una institución en el fútbol y en Europa"

Álvaro Borrego 15 ABR 2026 - 20:53h.

El técnico confirma la vuelta de Zalazar y espera "ser agresivos en ataque" para llevarse el triunfo

Posibles alineaciones del Betis - Braga en la vuelta de los cuartos de Europa League

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Carlos Vicens, entrenador del SC Braga, ha atendido este miércoles, en La Cartuja, a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo contra el Real Betis, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El entrenador mallorquín ha confirmado que cuenta con Rodrigo Zalazar, máximo referente del equipo con 22 goles y 7 asistencias este curso, y reconoce que espera el arreón inicial de los de Manuel Pellegrini, aunque se guarda varias cartas para amargarle a los béticos la que promete ser una noche histórica. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Qué eliminatoria espera: "Creo que el partido tendrá momentos diferentes. El Betis buscará un gol en los primeros minutos, en su campo y con su gente. Estamos preparados para todo y para imponer nuestro juego".

El estado de Rodrigo Zalazar: "No está al 100%. El jugador ha apretado mucho para acelerar su recuperación, tenía muchas ganas de estar con el equipo. Tiene un compromiso tremendo. Ha completado una sesión con el grupo y otra ayer. Hay que ser cautelosos porque no es una lesión menor, poco a poco ha ido sintiéndose mejor, pero vamos a ser cautelosos y ver qué sensaciones tiene mañana. A partir de ahí veremos en qué puede ayudarnos".

Carlos Vicens desgrana las virtudes del Betis: "Es un equipo que sus jugadores de arriba tienen mucha velocidad, sabemos que en transiciones debemos estar muy atentos porque hubo alguna como el penalti que nos costó el gol. Les gusta tener el balón, van a querer imponerse y vamos a tener que estar muy bien en aspectos defensivos cuando tienen su fase de construcción. Es un equipo que se repliega bien, defiende bien en área. Si queremos ganar el partido vamos a tener que hacer ataques bien estructurados, elaborados y con agresividad en el último tercio. El acierto en ambas áreas va a ser determinante, cuando llegas a estos niveles que estés acertado y sepas anular al rival determina mucho el resultado del partido".

Halagos para Pellegrini: "Es una institución, no solo en el Betis, sino de los entrenadores europeos. Si están con una mala racha y siguen quintos es porque han acumulado puntos antes. Los equipos pasan rachas. El Betis sigue quinto pese a un mal mes de resultados. Pellegrini es un gran entrenador, son seis temporadas en esta casa. Dice mucho el hecho de que esté aquí tanto tiempo, además llegando tan lejos en Europa".