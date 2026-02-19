Alberto Bravo Vigo, 19 FEB 2026 - 07:53h.

El imponente Toumba Stadium, donde el PAOK Salónica lleva más de un año sin perder un partido, y el gran momento de forma del equipo dirigido por el rumano Razvan Lucescu, suponen un enorme desafío al Celta de Claudio Giráldez en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. Los vigueses buscan un buen resultado para meterse en los octavos de final de la competición, donde Aston Villa o Roma les esperan.

Nunca un equipo español ha ganado en el estadio de Salónica, donde este curso el Betis perdió 2-0 en la fase de liga de la competición continental. Además, la última derrota del PAOK delante de sus aficionados se produjo el 13 de febrero de 2025, en la ida del playoff de la Europa League frente al Steaua de Bucarest. En ese encuentro cayeron por 1-2. Ese es el mismo resultado que vaticinó Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo a su salida a Grecia desde el aeropuerto de Peinador.

Posible once titular del PAOK Salónica

La mejor noticia para los celestes es que Lucescu no podrá contar en el partido de mañana con hasta cinco habituales titulares, incluido el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias, el jugador con más proyección del fútbol griego.

El delantero Georgios Giakoumakis, autor del gol de su equipo en Balaídos, tampoco podrá jugar por acumulación de tarjetas, mientras que Despodov, Pelkas e Ivanesuc son baja por lesión y el francés Meité duda por una lesión en la cadera.

De esta manera el PAOK Salónica podrá salir con un once titular formado por Pavlenka; Kenny, Kedizora, Michailidis o Lovgren, Baba Raham; Ozdoev, Camara; Chatsidis, Taison, Zikovic; y Mythou.

Posible once del Celta de Vigo

El Celta viaja a Grecia tras encadenar cinco partidos sin ganar, cuatro de Liga y el último de la Fase de Liga de la competición europea. No obstante, su juego ante Osasuna y Espanyol ha reforzado a un equipo que sufrirá algunos retoques en su once. El internacional español Óscar Mingueza e Ilaix Moriba, dos de los habituales, recuperarán la titularidad.

La gran duda está en quién acompañará al guineano en el doble pivote. Giráldez tiene que elegir entre la veteranía del uruguayo Matías Vecino y la juventud de un Miguel Román que está brillando en su primera temporada con el primer equipo.

En ese caso, Fer López adelantaría su posición para acompañar a Hugo Álvarez y Borja Iglesias en la línea de ataque, a la que también aspiran Ferrán Jutglà, reencontrado con el gol en Cornellà, y Pablo Durán. Parece que Iago Aspas, que fue suplente ante el Espanyol, volverá a repetir en el banquillo celeste. Se espera que en defensa apueste por sus cinco hombres más habituales.

De esta manera el Celta de Vigo podría formar con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Ilaix Moriba, Matías Vecino, Sergio Carreira; Fer López, Borja Iglesias y Hugo Álvarez.