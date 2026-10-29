María Trigo 29 OCT 2026 - 09:40h.

El entrenador de Osasuna valoró lo ocurride antes del partido de Copa de su equipo

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El CA Osasuna se enfrenta este jueves al Atlético Calatayud en la primera ronda de la Copa del Rey. Hace unas horas, su entrenador Jagoba Arrasate analizaba la actualidad del partido a la vez que comenzaba su rueda de prensa con un mensaje de apoyo hacia las víctimas y familiares del accidente de trenes en Toledo ocurrido el miércoles por la mañana y que ya se ha cobrado la vida de decenas de personas.

"Estamos analizando el partido anterior contra el Sevilla y pensando en el Calatayud y luego te enteras de esto y te das cuenta de que nada de lo anterior es tan importante, pero el fútbol muchas veces sirve para alegrarnos y estoy seguro de que mañana será una fiesta porque juegas en sitios donde normalmente no vas", expuso Jagoba Arrasate.

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Minuto de silencio

Antes de ello y del comienzo del entrenamiento, el equipo rojillo guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a causa del accidente ferroviario. Un gesto que se repitió en todos los campos de fútbol de españa.

Y comunicado de la entidad

El equipo también había peusto ya el siguiente mensaje a través de sus redes sociales: "Desde el Club Atlético Osasuna queremos trasladar nuestras condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas en el terrible accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Igualmente, queremos mostrar nuestro apoyo a los heridos y a quienes trabajan en las labores de rescate".