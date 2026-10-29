Fran Fuentes 29 OCT 2026 - 00:51h.

El exjugador y tertuliano, visiblemente afectado por la tragedia ferroviaria en Toledo

El mensaje de Marc Bartra tras el accidente de tren: "Nunca sabemos si ese mañana que damos por hecho llegará de verdad"

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Javi Balboa se ha mostrado visiblemente afectado por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, con cuyas víctimas se ha volcado el fútbol español. En un programa de El Chiringuito diferente en solidaridad con la tragedia, el exjugador y tertuliano ha revelado el temor que ha sentido al pensar que su hija podría haber viajado en uno de los trenes implicados. El exfutbolista ha explicado que la joven lleva 12 años utilizando ese trayecto entre Sevilla y Madrid para visitar a su padre y estar con su familia. Tras trasladar su apoyo a los familiares de las víctimas, Balboa ha lamentado la falta de responsabilidades ante este tipo de tragedias y ha reclamado que se actúe pensando en el bienestar de la sociedad.

"Lo primero, evidentemente como todos, una tristeza enorme y sumarte a la fuerza y al apoyo que puedan sentir esas familias en estos momentos de desolación absoluta. La verdad que yo a nivel personal estoy un poco en la línea de Cristóbal Soria porque al final me afecta de una forma directa, muy directa. Cristóbal lo sabe perfectamente. Yo tengo una hija que vive en Sevilla, que viaja a Madrid para poder ver a su padre, para poder estar con sus hermanos, con su familia. Imagínate la responsabilidad que se me puede quedar a mí si en ese tren va mi hija. No tengo nada más que decir", explica Javi Balboa, especialmente afectado por lo sucedido.

La hija de Javi Balboa compartió con su padre la noticia del accidente de tren

En este sentido, el exjugador revela que un familiar muy, pero que muy cercano hace ese mismo trayecto de forma habitual: "De hecho mi hija me ha mandado la noticia. Me ha mandado la noticia a mi hija en cuanto se ha enterado. Mi hija coge ese tren desde hace 12 años, cada vez que tiene que pasar tiempo con su padre para estar aquí. Cristóbal se la ha encontrado un montón de veces en el tren. Viene sola. Esa responsabilidad es mía, es de la madre. Evidentemente para que pueda estar conmigo. Entonces, si pasa una situación de estas y está tu hija en el tren, ¿yo cómo vivo el resto de mi vida?", empatiza.

Por último, Javi Balboa espera que se depuren responsabilidades a nivel político: "El problema es que aquí nunca pasa nada. Como estáis diciendo, las responsabilidades y siempre balones fuera. Pero la realidad es que hay personas fallecidas y familias que esto lo van a llevar el resto de su vida. Esa es la realidad. O sea que se ejercen de tonterías ya y que miren por el bien de la sociedad y del país", sentencia.