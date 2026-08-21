Satriano se viste de Guti para dejar una asistencia única: el taconazo que encarriló la victoria del Getafe

Alberto Cercós García 21 AGO 2026 - 00:09h.

Una genialidad de Satriano en la recta final desequilibra la balanza a favor del Getafe

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El Getafe dio un paso de gigante hacia la fase final de la Conference League tras imponerse por 3-1 al Partizán en el Coliseum. El conjunto de José Bordalás sufrió más de lo previsto, especialmente después de quedarse con diez jugadores por la expulsión de Abqar, pero encontró en los últimos minutos la recompensa a su insistencia. El resultado permite a los azulones viajar a Belgrado con dos goles de ventaja y afrontar la vuelta con la tranquilidad de haber hecho los deberes en casa.

El partido comenzó de la mejor manera posible para el Getafe, que se adelantó en el minuto 9 gracias a Enes Ünal. El delantero turco aprovechó un magnífico centro de Johan Mojica para conectar una volea y abrir el marcador. El Partizán, sin embargo, consiguió reaccionar antes del descanso y Demba Seck puso el 1-1 en el minuto 43 después de aprovechar un desajuste defensivo de los locales. Ya en la segunda mitad, el encuentro se complicó todavía más para los de Bordalás con la expulsión de Abqar, aunque el Getafe no renunció a buscar el triunfo.

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¿Satriano o Guti? Un taconazo único

Y ahí apareció una de las jugadas de la noche. En el minuto 87, Enes Ünal inició una acción en la frontal y consiguió encontrar continuidad en Martín Satriano. El delantero uruguayo, en lugar de controlar o buscar una solución más convencional, se inventó un taconazo de enorme calidad que dejó el balón franco para la llegada de Andrés García. El canterano, incorporado desde el banquillo, aprovechó la oportunidad y batió al guardameta del Partizán para colocar el 2-1 en el marcador. Una acción sencilla en apariencia, pero con ese punto de imaginación que cambia partidos.

El gesto técnico de Satriano recordó inevitablemente a Guti, uno de los grandes especialistas del fútbol español a la hora de convertir el tacón en una herramienta para romper defensas. Como en aquellas asistencias (la más recordada es la que dio en Riazor a Benzema ante el Depor) del exmadridista que parecían aparecer de la nada, el uruguayo vio una solución que pocos esperaban y la ejecutó con precisión. Su taconazo permitió a Andrés García culminar una jugada que devolvió la ventaja al Getafe cuando el empate parecía encaminarse a ser definitivo. Apenas tres minutos después, Mojica puso la guinda con el 3-1, pero el segundo tanto quedará como una de las imágenes más especiales de la noche europea del conjunto azulón.