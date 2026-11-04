Basilio García Sevilla, 04 NOV 2026 - 07:12h.

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Partidazo de altura en el Westfalenstadion de Dortmund, uno de los grandes escenarios de la UEFA Champions League en el que se planta este miércoles el Real Betis Balompié en un estado de forma envidiable. El Borussia es el segundo de la Bundesliga y llega tras empatar ante el Bayern en Múnich, con el que iguala a puntos, mientras que los verdiblancos son cuartos y caminan con paso firme hacia una nueva clasificación para la máxima competición continental.

En ElDesmarque analizamos los posibles onces tando de Niko Kovac como de Manuel Pellegrini, dos entrenadores con pedigrí en el panorama de los banquillos a nivel europeo.

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El posible once titular del Betis

El Betis llega a su primer desplazamiento de prestigio en esta Champions en un estado de forma envidiable. Tras ganar al Málaga con cierta solvencia el sábado en La Cartuja, el equipo se desplazó este martes a Alemania con la única baja por lesión de Cucho Hernández y las ausencias por decisión técnica de Álvaro Fidalgo e Iker Losada.

Pellegrini está acostumbrado a hacer rotaciones entre los partidos ligueros y los europeos, pero el escenario y la posibilidad de dejar cerrado ya el pase a las eliminatorias 'obliga' a poner en liza un equipo muy reconocible. No obstante, habrá algunos cambios y hombres como Diego Llorente, Facundo Bernal -sancionado en LALIGA- o Antony apuntan a entrar de inicio.

Con todo, el posible once sería el formado por Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Isco, Ez Abde; y Troy Parrott.

El posible once del Borussia Dortmund

Por su parte, Kovac cuanta con las bajas de Emre Can, Justin Lerma y Konstantelias, que están lesionados, pero tiene mimbres para formar un once interesantísimo en el que el hombre a tener en cuenta es el goleador Guirassy. Desde el banquillo podría salir mientras transcurre el partido Fabio Silva, que ha sonado varias veces para el Betis y el pasado fin de semana hizo el gol del empate definitivo ante el Bayern.

Por su parte, el Borussia Dortmund saldría con Kobel; Anton, Bensebaini, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson; Jobe Bellingham, Chukwuemeka y Guirassy.