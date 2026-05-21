Alberto Cercós García 21 MAY 2026 - 09:49h.

Luis Enrique se sincera sobre su futuro en los banquillos y su sueño pendiente en El Molinón

Luis Enrique, tajante ante las críticas por el nivel defensivo en el PSG - Bayern: "Opiniones de mierda"

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Luis Enrique volvió a mirar a su pasado en Gijón y dejó una confesión que no pasó desapercibida. En una entrevista concedida a La Nueva España, el técnico asturiano reconoció que todavía le duele que el Sporting nunca apostara por él como entrenador en sus inicios. El actual técnico del PSG recordó que fue el Barcelona quien le abrió las puertas cuando aún no tenía nombre en los banquillos y admitió que entrenar al club rojiblanco siempre le habría generado una presión especial por el vínculo emocional que mantiene con la ciudad y la afición.

El técnico asturiano está a las puertas de jugar una nueva final de Champions League, la segunda consecutiva con el PSG. Para Luis Enrique, en la vivida el año pasado la presión era mayor. "El hecho de no haberla ganado nunca para el club y para los aficionados representaba mucho. Era una presión positiva, de apoyo y refuerzo… pero que te podía ahogar", confiesa.

Otro tema que trata el español es su fecha de caducidad. Y es que tras entrenar a equipos como Roma, FC Barcelona o ahora el PSG, Luis Enrique sabe qué tiempo le queda en los banquillos. "Yo no quiero ser el abuelo cebolleta entrenando. No quiero serlo, pero claro, cada vez veo más abuelos cebolletas entrenando. Creo que más allá de los sesenta… Además hago la broma a mi hermano Felipe, le digo: ‘Yo me tengo que jubilar antes que tú’. Tiene un año menos que yo, tiene 55, y él se jubila a los 61… pues haz la cuenta", apunta.

Su cuenta pendiente con el Sporting de Gijón

Para un asturiano y un sportinguista como Luis Enrique, la posibilidad de entrenar al Sporting siempre ha sido como una cuenta pendiente. Ahora, con su 'caché' todo es más complicado y lanza una especie de dardo a la institución. "El Sporting perdió la gran oportunidad que tuvo no dándomela al inicio. Ahora apostar por Luis Enrique entrenador apuesta hasta mi padre, claro, normal. La oportunidad era cuando no era nadie, nadie entre comillas", reconoce el asturiano.

"Eso lo hizo el Barça, que me dio el filial. Yo le tengo pánico a fracasar en mi tierra. He visto al Pitu, que no ha fracasado, ha triunfado como jugador y entrenador. Pero ha sido criticado y echado del Sporting. Yo, que he vivido tan poco en Gijón, solo viví mis primeros veinte años… si voy a Gijón y me echan creo que me tiro por el Cerro de Santa Catalina. Lo veo complicado. Además ahora estoy acostumbrado al máximo nivel, que es donde me veo a las mil maravillas. No lo puedo descartar, pero tampoco lo veo como algo factible", zanja.