Jorge Morán 19 MAR 2026 - 10:10h.

El futbolista holandés chocó contra una valla publicitaria de Anfield

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Una de las imágenes de esta Champions League se vivió en el enfrentamiento entre Liverpool y Galatasaray. Los ingleses remontaron con goleada ante los turcos en Anfield, logrando la clasificación a unos cuartos de final en dónde se verán las caras con el PSG. Pero sin duda, lo ocurrido con Noa Lang al final del partido es algo muy pocas veces visto en esta competición y dejó a todos con el corazón en un puño.

El suceso ocurrió en el minuto 81 de juego. En una acción intrascendente para el resultado, el futbolista neerlandés y un jugador del Liverpool luchaban por el esférico en el fondo de la portería, saliendo el balón de los límites del terreno de juego y con él, Noa Lang, que se estrelló directamente contra la valla publicitaria.

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Noa Lang, operado de urgencia en Liverpool

La mala suerte hizo que Noa Lang se enganchara con su mano derecha en un hueco que había entre dos vallas publicitarias, desgarrándose uno de sus dedos y comenzando a sangrar. El futbolista rápidamente se tiró al terreno de juego y los médicos de ambos equipos salieron a atenderle.

Pese a los intentos del servicio médico de detener la hemorragia, esto fue imposible y tan sólo pudieron vendarle. Todo ocurrió en apenas segundos en los que se podía ver a un Noa Lang mareado, al que incluso pusieron oxígeno mientras sus compañeros le consolaban. Finalmente, el futbolista sufrió una semiamputación de su dedo, siendo trasladado al hospital de Liverpool en dónde fue operado de urgencia.

"Nuestro jugador Noa Lang sufrió un corte profundo en el pulgar derecho y está programado para ser operado en Liverpool en las próximas horas, con la presencia de nuestro equipo médico", informó el Galatasaray en un comunicado. Por su parte, el Liverpool, tras el partido, realizó una inspección en la valla publicitaria de Anfield para aclarar lo sucedido.