Pablo Sánchez 29 NOV 2026 - 21:58h.

El Arsenal se cierra en banda con Martín Zubimendi

Varias acciones polémicas marcaron el devenir del duelo

Compartir







El partido entre el Arsenal y el Manchester City terminó en empate a dos goles, pero pudo acabar de mil formas distintas. Fue el cuadro de Enzo Maresca el que tuvo la última acción a favor para ganar el encuentro y apretar la Premier League, pero desde el VAR no interpretaron como penalti una mano dentro del área en un remate prácticamente a puerta vacía. Tras la pertinente comprobación, el colegiado dejó seguir.

Tras el encuentro, el City estalló por lo sucedido. Alzó la voz su entrenador y también lo hicieron algunos de los jugadores. "El árbitro me dice que es una posición natural. Quizá sea natural para un portero", expuso Maresca. Anderson también dejó su opinión. "Mano evidente. ¿Cómo puede ser eso una posición natural?", agregó al respecto.

La crónica del Arsenal-Manchester City

Un error de bulto del meta italiano Gianluigi Donnarumma en el tramo final propició el empate del Arsenal, superado e inferior durante gran parte del partido al Manchester City, que tenía encarrilada la victoria y la vuelta a la lucha por el liderato que mantiene, con idéntica distancia, el conjunto de Mikel Arteta, que respiró al final, con una decisión del VAR.

PUEDE INTERESARTE Tres clubes de la Premier aprietan para que sancionen a Emiratos Árabes con vender el Manchester City

El choque, igualado en el marcador, acabó con polémica. Con un posible penalti a favor de los visitantes que no pitó el árbitro. En la última jugada del partido, el VAR salvó a los gunners. Un cabezazo de Josko Gvardiol pegó en los brazos de Gyokeres. La acción se revisó y no se pitó la pena máxima. Todo el esfuerzo del cuadro de Enzo Maresca, renacido y en un gran momento sobre el terreno de juego, se vino abajo al final, cuando un saque de esquina de Eberechi Eze propició la pifia del meta transalpino. La pelota, casi sin querer, dio en Jurrien Timber y alcanzó la red. Fue el empate. El Arsenal respiró.

La victoria hubiera puesto a tiro el liderato para el City. Ahora, con la igualada, supera en la tabla al Brighton y se coloca segundo. Pero sigue igual de lejos del campeón. A seis puntos. Aún así, el Arsenal sumó su tercer empate seguido tras el del Newcastle en la fecha pasada y el Dortmund en la Champions. En solo cuatro días. No es mejor la trayectoria del conjunto 'sky blue', que acumula cinco partidos de liga sin ganar, seis incluido el de Champions.