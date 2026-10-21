Alberto Cercós García 21 OCT 2026 - 16:37h.

Antes del partido del Atlético de Madrid en Stuttgart, Julián Álvarez se hizo un cambio de look que gustó mucho al Cuti Romero

El surrealista motivo por el que los jugadores del Dortmund se marcharon sin ducharse del estadio del Sabah

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Julián Álvarez parece haber encontrado la fórmula para reconciliarse definitivamente con el madridismo rojiblanco: volver a su versión más reconocible. Antes del partido de Champions, en el hotel de concentración, el delantero del Atlético se sometió a un cambio de look, se quitó el bigote y dejó una imagen que no pasó desapercibida para su amigo Cuti Romero. El argentino reaccionó, en la propia habitación del hotel, con un grito que muchos colchoneros podrían haber firmado: "Se viene araña prime". Y vaya si apareció esa versión: Julián marcó durante el encuentro y lo celebró con muchas ganas, en una señal que invita a pensar que el culebrón entre el delantero y la afición rojiblanca empieza a llegar a su fin.