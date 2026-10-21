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El grito del Cuti Romero con el cambio de look de Julián Álvarez que representa a todos los colchoneros: "Se viene araña prime"

El grito del Cuti Romero con el cambio de look de Julián Álvarez que representa a todos los colchoneros: "Se viene araña prime"
Julián Álvarez y su cambio de look. ElDesmarque
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Julián Álvarez parece haber encontrado la fórmula para reconciliarse definitivamente con el madridismo rojiblanco: volver a su versión más reconocible. Antes del partido de Champions, en el hotel de concentración, el delantero del Atlético se sometió a un cambio de look, se quitó el bigote y dejó una imagen que no pasó desapercibida para su amigo Cuti Romero. El argentino reaccionó, en la propia habitación del hotel, con un grito que muchos colchoneros podrían haber firmado: "Se viene araña prime". Y vaya si apareció esa versión: Julián marcó durante el encuentro y lo celebró con muchas ganas, en una señal que invita a pensar que el culebrón entre el delantero y la afición rojiblanca empieza a llegar a su fin.

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