David Torres 26 JUN 2026 - 14:15h.

Firma hasta 2029, técnicamente muy bueno, destaca por su capacidad asociativa

La paradoja del Valencia CF y el rastro de Javi Guerra: sin mundialistas pero con una Academia con récord de internacionales

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ValenciaEl Valencia CF sigue con su plan para la Academia y acaba de anunciar que ata a Hugo Poveda, el prometedor lateral zurdo que ya fue campeón con el Juvenil a las órdenes de Óscar Sánchez y que este año dará un paso más para formar parte del filial valencianista, todo y que todavía compaginará por su edad ambos conjuntos. Poveda, que acaba de cumplir los 18 años, firma hasta 2029, y es una de las joyas de la cantera y confirma que la fábrica de laterales izquierdas sigue activa. Jesús Vázquez, José Luis Gayà, Jordi Alba, Juan Bernat, Centelles o Lato... Aunque tiene unas características algo diferentes.

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¿Quién es Hugo Poveda y cómo juega?

Hugo Poveda lleva toda la vida en el Valencia CF, doce temporadas. Lateral zurdo de gran proyección, un futbolista de mucho nivel técnico; un lateral izquierdo que se asocia muy bien con sus compañeros y eso genera una salida de balón eficaz, tan necesaria en el fútbol actual. Hugo suele meterse por dentro cuando llega a posiciones avanzadas, ya que su nivel técnico y su gran capacidad para asociarse y generar juego se lo permiten. Este año, además, tras ser capitán con el Juvenil B, dio el salto al A dónde ha mejorado mucho sus prestaciones defensivas.

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Le queda, obviamente, completar su formación que irá asociada a su desarrollo físico: es decir, aprender achocar, meter el cuerpo, defender y morder..

Feliz por seguir en casa

Hugo explicaba cómo se siente tras dar un paso más en su carrera. "Muy feliz de seguir formando parte de este club que lleva tantos años siendo mi casa. Gracias a mi familia, amigos y a The Team por estar siempre a mi lado. Y, sobre todo, a esas personas que ya no están, pero que siguen acompañándome en cada paso. Gracias al club por la confianza depositada en mi, seguimos creciendo juntos", explicaba en su instagram oficial