Redacción ElDesmarque 20 NOV 2026 - 13:22h.

La pareja podría llevar separada dos meses

David de Gea señala un hándicap a tener en cuenta en la portería de España: "También merece crédito"

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Los rumores sobre la separación de David De Gea y Edurne han cobrado fuerza en los últimos días. Las teorías acerca de este distanciamiento llevan circulando meses pero las últimas informaciones de Laura Fa y Lorena Vázquez, periodistas del podcast Mamarazzis, apuntan a que la pareja llevaría separada desde finales de verano tras más de 15 años juntos. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente, la distancia podría haber sido uno de los factores que ha provocado la ruptura.

Las claves de su posible separación

Algunas de las pistas que han alimentado los rumores han sido la ausencia de apariciones públicas juntos y la falta de interacciones en redes sociales. Además, la cantante ha disfrutado recientemente de unos días en Disneyland París junto a su hija Yanay, sin rastro del guardameta en las imágenes compartidas. Con todo, las últimas declaraciones de Laura Fa y Lorena Vázquez han aportado nuevos detalles. Según las periodistas, habría sido De Gea quien tomó la iniciativa de separarse, después de que las primeras informaciones apuntaran a la cantante. También mencionan un episodio personal que habría afectado a la relación, aunque han preferido no revelar su contenido por respeto a la intimidad de la pareja.

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El desgaste de la relación y la distancia serían los posibles motivos principales del divorcio. Edurne debido a sus proyectos musicales reside en Madrid, mientras que el exjugador del Manchester United vive en Italia desde su ACF Fiorentina. Las periodistas aseguran que Edurne atraviesa un momento personal complicado, y que no se trataría de una simple crisis pasajera.

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Tras más de una década juntos, una boda en 2023 y una niña en común, su historia podría haber llegado a su fin. Aunque no es la primera vez que surgen rumores sobre una posible crisis entre ambos, esta vez parece más serio. Por el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado públicamente su separación.