Redacción ElDesmarque Madrid, 08 OCT 2026 - 08:48h.

El aventurero recuerda los entrenamientos que compartió con el asturiano antes de su debut en 2020 y destaca su carácter competitivo ante este nuevo desafío

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La confirmación del regreso de Fernando Alonso al Dakar, en el que contará con un compañero de lujo, ha provocado muchas reacciones entre quienes mejor conocen lo que supone enfrentarse a esta carrera. Una de las más especiales ha sido la de Jesús Calleja, que además de alegrarse por la noticia, ha compartido un vídeo de una sesión de preparación con el piloto asturiano antes de su debut en 2020 y ahora reconoce que esto le ha despertado incluso las ganas de volver a la carrera.

Fernando Alonso y Jesús Calleja entrenaron juntos para el Dakar 2020

En 2020, antes del debut del piloto de Aston Martin en el Dakar, ambos coincidieron en Abu Dhabi para trabajar sobre las dunas y acumular experiencia al volante. “Me acuerdo que yo corrí también aquel Dakar y parte de la preparación de los entrenamientos los hicimos juntos”, recuerda ahora Calleja. “Nos fuimos a Abu Dhabi para hacer dunas, dunas y dunas y lo pasamos estupendamente”. El aventurero también ha recuperado en sus redes sociales un vídeo de esos entrenamientos en el que aparece Alonso ayudando a reparar un problema en el coche.

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Aquella primera experiencia terminó con Alonso en la decimotercera posición de la clasificación general. El asturiano tuvo que superar, además, diferentes contratiempos durante la prueba, entre ellos un vuelco en una duna durante la décima etapa.

Jesús Calleja destaca el espíritu competitivo de Fernando Alonso

El aventurero considera que el regreso de Alonso no será un simple reto personal ya que el de Oviedo ya conoce el Dakar y ahora afrontará la carrera con un objetivo claro. “He tenido ya alguna conversación con él y si algo es, es competitivo”, asegura Calleja. “No va a pasearse, él va ir a ganar”. La noticia también le ha hecho pensarse un posible retorno al Dakar. “Es de mi espíritu, yo tengo 61 y es que tengo una energía que no puedo parar en ningún momento”, reconoce. “Me anima a que yo vuelva al Dakar. A lo mejor no este año… pero al Dakar vuelvo”, dijo.