Fernando Alonso ficha como compañero para el Dakar al mayor rival de Carlos Sainz

Redacción ElDesmarque Madrid, 07 OCT 2026 - 13:59h.

El piloto asturiano contará con un maestro de ensueño en su regreso a la raid: Nasser Al-Attiyah, seis veces ganador de la prueba

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Fernando Alonso ya tiene un aliado de lujo para afrontar su regreso al Dakar. Nasser Al-Attiyah, uno de los grandes rivales de Carlos Sainz en el mundo de los raids y ganador de la última edición, se incorpora al proyecto de Aston Martin para acompañar al piloto asturiano en el Dakar 2027. Según ha confirmado Fabio Marchi en Mundo Deportivo, el seis veces ganador de la carrera no solo compartirá estructura con Alonso sino que, al igual que en 2020, ejercerá de profesor durante su preparación para la prueba y harán un test conjunto con el coche con el que el catarí ganó en 2026.

Nasser Al-Attiyah será el profesor de Fernando Alonso en el Dakar 2027

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 apenas dispondrá de tres meses antes de ponerse de nuevo a prueba en el desierto, después de haber disputado su primer Dakar en 2020. Por eso, contar con un especialista como Al-Attiyah puede ser diferencial. El piloto catarí se pondrá al volante junto a Alonso en un primer test para ayudarle a familiarizarse con el prototipo de Prodrive que utilizó para ganar el Dakar 2026 con Dacia y que ahora lucirá los colores de Aston Martin.

El comportamiento del coche, funcionamiento de los mandos, conducción sobre las dunas y hasta las reparaciones más habituales formarán parte de las lecciones. No será, además, el primer contacto de ambos con el desierto. En 2019, mientras Alonso preparaba su debut en el Dakar, Al-Attiyah ya le dio una clase magistral en las dunas de Catar. El asturiano agradeció entonces públicamente aquel aprendizaje y ambos mantienen desde entonces una estrecha relación.

Una leyenda para volver al Dakar a lo grande

El piloto catarí ha conquistado seis veces el Dakar y viene de ganar la edición de 2026 con el mismo concepto de vehículo que utilizará Alonso. Su presencia supone, por tanto, mucho más que un fichaje mediático para Aston Martin. Además, según ha explicado Fabio Marchi, el compromiso del piloto con la estructura será, de momento, exclusivo para el Dakar 2027. Para Alonso, la prioridad será aprender rápido ya que el reto será especialmente exigente. Compaginar la preparación del Dakar con el calendario de Fórmula 1, aunque la prueba sea durante la pretemporada, es algo que solo está en la cabeza de muy pocos y al lado tendrá a uno de los hombres que mejor conoce los secretos de la carrera más dura del mundo.