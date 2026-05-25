Jorge Morán 25 MAY 2026 - 10:08h.

Ibai Llano alucinó con las camisetas del ex del Barça

Gerard Piqué echa más leña al fuego del Real Madrid con Iker Casillas: "¿Y quién crees que ganó la pelea?"

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Horas antes del concierto de Bad Bunny en Barcelona, Gerard Piqué e Ibai Llanos grabaron un vídeo para redes sociales en los que repasaban la colección de camisetas del ex futbolista del Barcelona. Un encuentro en el que el presidente de la Kings League sorprendió a muchos, en un momento en el que está siendo criticado por su encontronazo con los árbitros.

Ibai Llanos llegó a la casa del ex futbolista, en dónde Piqué le tenía preparado una mesa completa llena de camisetas. Guardadas cada una en una bolsa para su protección, poco a poco fueron desvelando los dueños de las camisetas, mostrando primero el equipo y más tarde el nombre en la parte posterior.

La colección de camiseta de Gerard Piqué

Entre las camisetas que más sorprendieron a Ibai Llanos se encuentran la de Neymar con el Santos, que emocionó al creador de contenido, la Salah en el Liverpool, la de Forlán en el Atlético, la de Eto'o con el Inter de Milán o la de Balotelli de la final de la Eurocopa con Italia. "Está incluso manchada", decía.

Pero además del centenar de camisetas que Gerard Piqué e Ibai Llanos estuvieron revisando durante varios minutos, las que más gustaron al creador de contenido fue las que el ex futbolista tenía enmarcadas en su habitación. "Hay diez camisetas. Una es mía de cuando ganamos la Champions League en 2015. Las otras nueve son top", explicó.

La colección comenzó con la de Andrea Pirlo con Italia. "Otro nivel", le decía Ibai Llanos. "Madre de dios", proseguía el creador de contenido al ver la de Neymar con Brasil en la final de la Confederaciones que jugaron contra España.

Tras esta llegó una histórica, de David Beckham con el 32 en sus últimos partidos con el PSG. Pero sin duda, la más especial para Ibai Llanos fue la de Cristiano Ronaldo con Portugal. "Mundial de 2010, uno cero les ganamos en octavos", recordaba Piqué. "¿Te cambió la camiseta? ¿Estaba enfadado?", le preguntó al ex futbolista, que explicó que jugaron juntos en el Manchester United.

Además de todas estas, había otras del Barcelona, como la de Ronaldinho que intercambiaron cuando Piqué jugaba en el Zaragoza. Para completar la colección de camisetas enmarcadas, dos jugadores franceses con el '12', la de Thierry Henry y Kylian Mbappé.