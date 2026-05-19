Celia Pérez 19 MAY 2026 - 11:39h.

Dos años después de la pérdida

El apoyo de Aryna Sabalenka a Paula Badosa antes del Mutua Madrid Open: "Si pide algo ahí estoy"

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Aryna Sabalenka es uno de los nombres propios del tenis femenino. La bielorrusa es líder de la WTA y más allá de su rendimiento en las pistas, llega al corazón de miles de aficionados por su carisma. Siempre abierta y divertida, muestra su vida sin tapujos y muestra la realidad de su día a día, pero tampoco oculta los momentos más duros, como fue la pérdida de su exnovio Konstantin Koltsov.

El que fuera jugador de la NHL perdió la vida a los 42 años al arrojarse por el balcón del hotel St. Regis Bal Harbour Resort de Florida. El ex deportista era el exnovio de la tenista Aryna Sabalenka, que ahora, dos años después, ha vuelto a hablar del suceso en una entrevista a Vogue. La bielorrusa cuenta que se encontraba en las canchas de entrenamiento de Miami, cuando la policía se le acercó para darle la noticia. "Discutí con el policía; no podía aceptarlo", recuerda durante la entrevista.

Fue un momento durísimo tras el cual decidió refugiarse en el tenis. Una decisión que no todo el mundo compartió. "No sé si existe algún cliché sobre cómo se supone que uno debe sobrellevar el duelo", señaló. "Siento que en esta situación no hay bien ni mal. Todos necesitamos cosas diferentes. Para mí, volver al trabajo es la única opción. Tengo 28 años, pero a veces pienso que he tenido todo lo que uno pueda imaginar en la vida", añadió.

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En ese momento, pese a las complicadas circunstancias, Sabalenka no quiso dejar a un lado su carrera profesional y tan solo 48 horas después del deceso se entrenó en las pistas de Miami para preparar el WTA 1000 de la ciudad estadounidense. Allí se enfentó a su amiga, la española Paula Badosa, en la segunda ronda de la competición del torneo.