Saray Calzada 06 MAY 2026 - 12:55h.

Georgina Rodríguez ha acaparado los focos tras su aparición en la MET Gala 2026

El gesto solidario de Georgina Rodríguez con la asociación 'El ángel de Javi'

Compartir







Georgina Rodríguez no ha dejado indiferente a nadie con su presencia en la MET Gala 2026. Era de la poca representación española en ese evento y ha ocupado numerosos titulares por su look. Moda y arte era el dress code. La mujer de Cristiano Ronaldo decidió decantarse por el arte sacro y su vestido estaba inspirado en la Virgen de Fátima. La influencer es muy devota y en ocasiones ha compartido su visita al Santuario. Para ella esto era traducir "la espiritualidad en arte".

El vestido no solo es lo que ha estado en el disparadero. Georgina posó ante los medios con un rosario en su mano. Puede ser algo sin más hasta que sabes que solo eso valía siete millones de euros porque fue diseñado y creado solo para ella.

El rosario de 7 millones de Georgina Rodríguez

El complemento estrella de la influencer constaba de 18 quilates, cinco perlas naturales, 53 diamantes engastados y 11 diamantes en la cruz de diferentes quilates. En el medallón principal estaba la Virgen de Fátima en oro blanco de 18 quilates y rodeada de diamantes. Por detrás estaban grabados los nombres de sus hijos y de Cristiano Ronaldo.

Todo este lujo y derroche en un solo estilismo le ha costado numerosas críticas ya que quería plasmar algo religioso y uno de los principios del cristianismo es la austeridad. "Tú me dirás qué tiene esto de virgen, la imagen es totalmente sexualizada. Se supone que la religión es austera y lleva un rosario de siete millones de euros. No me gusta nada", dijo la estilista Paloma González en 'El Tiempo Justo'.

En redes sociales también ha recibido numerosas críticas por este atuendo elegido y sobre todo por la justificación del mismo. Georgina estuvo en la gala, posó y tras ella se marchó. No se quedó a la fiesta posterior con el resto de celebridades.