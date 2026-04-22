El baño más apasionado de Lewis Hamilton y Kim Kardashian en Malibú

Saray Calzada 22 ABR 2026 - 11:01h.

Hamilton y Kim Kardashian se dieron un baño y no pararon de darse muestras de afecto

Qué relación tiene Ferrari con 'La Macarena' y por qué no paran de hablar de ello en la F1

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Lewis Hamilton sigue protagonizando titulares en la prensa del corazón. Desde que comenzó su relación con Kim Kardashian los focos están sobre ellos y son muchos los pasos de la pareja que se han podido ver ya en los medios. En las últimas horas está circulando por redes sociales unas imágenes de los dos en una playa de Malibú.

La pareja disfrutó de las olas, del mar y también hubo tiempo para las muestras de cariño tanto en el agua como en la arena. 'TMZ' ha publicado estas imágenes de la empresaria y el piloto de Fórmula 1 de lo más cariñosos.

Hamilton y su gran momento personal y profesional

Siguen sin esconder su amor y ya no lo esconden allá donde van. En lo personal parece que le va de maravilla. A sus 41 años se le ve muy enamorado y en lo profesional no le va del todo mal. Está cuarto en la clasificación del mundial de Fórmula 1. Es uno de los pilotos más veteranos de la plantilla y quiere lograr con Ferrari algo grande.

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Tras una pasada temporada algo negra con la escudería italiana, esta parece haberla comenzado mejor, aunque hay algunos que desconfían de esta mejoría. Eddie Irvine, piloto que estuvo también en Ferrari, ha hablado de este comienzo del piloto inglés. "En China subió al podio por primera vez con Ferrari, pero también es su circuito", dijo en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport'. "En Japón, por el contrario, Charles Leclerc le superó con creces durante todo el fin de semana".

El compañero de equipo de Hamilton está por delante de él en la clasificación, aunque con pocos puntos de ventaja. Tras el parón de la Fórmula 1, la competición volverá en Miami y ahí habrá cambios. "No me gusta nada. Está claro que hay que hacer cambios. No puede ser que todo gire en torno a lo llena que está la batería", dijo al respecto el expiloto.