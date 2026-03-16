Thierry Henry se pone como Fernando Torres

Saray Calzada 16 MAR 2026 - 12:16h.

Thierry Henry ha enseñado en sus redes sociales su estado de forma a sus 48 años

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Los futbolistas se pasan años bajo estrictas rutinas de deporte y alimentación para estar en la élite, pero una vez que se retiran algunos se relajan y prefieren disfrutar de los placeres de la vida sin pensar en los resultados. Otros toman otra vía y es la de machacarse más si cabe en el gimnasio. Uno de los cambios que más ha sorprendido en los últimos años ha sido el de Fernando Torres. De ser un delantero que no destacaba por su corpulencia a tener unos músculos de acero. Thierry Henry parece que ha seguido sus pasos y ha mostrado en sus redes su rutina para estar así de cachas y el secreto para ello.

El exdelantero del FC Barcelona ha mostrado cómo es una sesión de entrenamiento con él y su pareja. A sus 48 años demuestra que su físico estaría ahora mismo para ser titular en muchos equipos. "Una sesión de una hora con mi compañera de aventuras y un chaleco de 10 kilos", decía el francés.

Este no era el único truco que decía tener para mostrarse así. "Trabajo duro, comer bien y sin azúcar", con esos tres pasos parece que ha conseguido su físico de hierro.

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Thierry Henry, el último de sumarse a la moda de los exjugadores cachas

En los últimos tiempos se ha hablado mucho de esta nueva versión de Fernando Torres, entrenador ahora de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, en la que ha dejado 'El niño' atrás. Otro jugador que ha sorprendido es Mesut Özil. El excentrocampista turco también ha vivido una transformación en su físico y él mismo mostraba en sus redes sociales cómo había cincelado sus músculos en este tiempo desde que se retiró del fútbol.

Thierry Henry ahora disfruta de la vida fuera de los terrenos de juego, aunque sigue muy implicado con el fútbol ya que es comentarista.