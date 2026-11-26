Pablo Sánchez 26 NOV 2026 - 20:17h.

Las grandes figuras del deporte femenino se reúnen en la IV Gala de Premios Desmarcadas

Más de tres decadas en la cúspide del panorama internacional

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La Selección Española de Gimnasia Rítmica es uno de los grandes orgullos del panorama deportivo nacional. 35 años acumula esta disciplina en lo más alto del pabellón internacional y este jueves lo hizo en las tablas del Lope de Vega para ser reconocida en la VI Gala Desmarcadas 2026. En representación de las ilustres campeonas del mundo han acudido Inés Bergua y Salma Solaun, dos de las más veteranas atletas del combinado nacional, que ya mira con ilusión a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Un rato antes, la selección atendió a ElDesmarque para analizar la evolución del combinado nacional durante todos estos años y agradecer al medio por este reconocimiento, que agradeció mucho Salma Solaun: "Creo que es algo muy ilusionante para las dos porque son referentes en los que nos hemos inspirado en nuestra carrera deportiva. Poder compartir lugar con ellas es un orgullo y una recompensa al trabajo que llevamos tantos años haciendo", explica.

Del mismo modo, Inés Bergua agradece compartir espacio con atletas de tanto renombre: "Desde bien pequeñitas creo que es importante tener esas referentes, especialmente si son deportistas y mujeres tan importantes que nos han inspirado. Es un honor compartir esta gala con ellas. Aunque estemos aquí Salma y yo, estamos en representación de todas nuestras compañeras, entrenadoras... que también forman parte de esta selección y no han podido venir", explica.

Además, también explican el gran sacrificio que les supone su disciplina: "Nos han dejado este huequito para poder estar aquí esta noche. Cualquier deporte, y también la gimnasia rítmica, es un deporte que requiere muchas horas y sacrificio. Galas como estas nos impulsan a seguir creciendo y nos dan ese empujoncito para seguir trabajando día a día".

Pese a su juventud, Inés Bergua y Salma Solaun son dos de las atletas más veteranas de la selección, con 21 y 22 años. Ambas muestran una madurez muy importante, y agradecen el apoyo recibido durante el campeonato: "Justamente, qué bonito, porque en ocasiones sentimos que solamente con el fútbol somos todos campeones del mundo, pero qué bonito que con nosotras también la gente hayamos impulsado y arrastrado a tanta gente a sentirse campeones del mundo. Son muchas horas de exigencia, así que con ganas de disfrutar esta noche aquí, que son las cosas que nos siguen impulsando. El oro no se mantiene solo. Estas cositas nos dan fuerza para seguir luchando por estar en lo más alto la temporada siguiente".

Por otra parte, admiten que el entrenamiento es muy exigente para llegar con plenas garantías a los Juegos Olímpicos: "Parece que dos años quedan muy lejos, pero luego el tiempo pasa volando. Tuvimos unas semanas de desconectar y estar con la familia, que es importante después de tantos meses de concentración y presión. tener la plaza ya asegurada nos da tranquilidad de saber que el año que viene no nos lo tenemos que jugar en el clasificatorio. Estamos ilusionadas, probando nuevas cosas de cara al año que viene, y somos campeonas pero queremos revalidarlo. tenemos muchas ganas de demostrar al mundo que seguimos siendo el mejor equipo", explica.

Y es que esa ambición es la que les lleva a seguir con hambre de medallas: "Es algo bueno, que como hasta marzo no empezamos las Copas del Mundo tenemos ese margen de mejora. Es algo súper positivo, la ambición que tenemos, que incluso después de ser campeonas del mundo es lo que nos sigue empujando a seguir logrando cosas. Van a intentar batirnos a nosotras, hay un nivelazo y seguimos con la motivación de seguir mejorando". De este modo, tienen claro que no quieren dejarse ni un solo esfuerzo en el tintero: "Ojalá, si hay que firmar en algún lado, pero nada está asegurado, pero hemos conseguido el oro europeo, el oro mundial, y es la única medalla que nos falta como equipo. Todas soñamos con ello y nos vamos a dejar la piel para conseguirlo. Ojalá el día de mañana pueda ser así. Pero, si no es así, todo lo que nos hayamos dejado por el camino habrá merecido la pena", sentencia Inés Bergua.