Alberto Cercós García 26 NOV 2026 - 19:48h.

La nadadora atendió a ElDesmarque

El Teatro Lope de Vega, escenario de lujo este jueves para la IV Gala Desmarcadas de ElDesmarque y Mediaset

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Marta Fernández Infante es un ejemplo de superación, talento y perseverancia. La nadadora burgalesa ha sido una de las protagonistas de la VI Gala Desmarcadas, celebrada en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, donde ha recibido un reconocimiento a una trayectoria extraordinaria. Nacida con parálisis cerebral, encontró en la natación una herramienta de rehabilitación desde pequeña. Lo que comenzó como una actividad para mejorar su movilidad terminó convirtiéndose en su gran pasión. Su explosión llegó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde conquistó tres medallas: oro, plata y bronce. En París 2024 volvió a subir al podio en otras tres ocasiones, alcanzando las seis medallas paralímpicas.

Su historia va mucho más allá de los resultados deportivos. Marta ha derribado barreras y se ha convertido en una inspiración para muchas personas, demostrando que las dificultades no tienen por qué marcar el destino de nadie. ElDesmarque ha querido reconocer su trayectoria y su papel como referente del deporte femenino en esta VI Gala Desmarcadas, patrocinada por Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo. Tras recoger su galardón, tuvo unas palabras para ElDesmarque y todos los presentes.

Marta Fernández, una historia de deporte y superación

La nadadora agradeció el reconocimiento en esta IV Gala de Premios Desmarcadas: "La verdad que eternamente agradecida de que reconozcan mis logros y que den visibilidad al deporte paralímpico. El deporte me da mucho más que las medallas, son importantes y es con lo que soñamos todos los deportistas, pero la natación me da toda la libertad. Dentro del agua soy mucho más libre, no dejaré nunca de nadar. Invito a todos a que sueñen, que persigan esos sueños y los intenten cumplir".

Marta Fernández defiende que aún queda mucho por hacer por el deporte paralímpico: "Muy agradecida de que se me reconozca y al deporte paralímpico. Los más veteranos nos recuerdan que el punto de partida era tan bajo... pero creo que tenemos mucho por hacer. Os animo a que nos sigáis en cualquier deporte paralímpico".

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Al ser cuestionada por un ídolo, la nadadora no dudó: "En Teresa Perales, en ella me fijaba. Es única y tengo la suerte de haber compartido tanto con ella. En París ganamos una final juntas y espero seguir compartiendo muchos momentos con ella". La premiada este jueves finalizó su entrevista reconociendo que al principio tenía miedo al agua: "Parece sorprendente que, lo que me daba terror, es mi pasión y mi día a día. Un día en un campamento de verano le perdí el miedo, no me ahogaba, y las alegrías que me ha dado".